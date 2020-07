L’edizione 2020 di Temptation Island entra nel vivo e sono ancora tantissimi i nodi da sciogliere. Stando alle anticipazioni della quarta puntata, in onda giovedì sera su Canale 5, vedremo una Antonella Elia in profonda crisi per l’atteggiamento del fidanzato. In più un nuovo falò di confronto sancirà l’addio al programma della terza coppia, dopo quelli di Sofia e Alessandro e di Ciavy e Valeria.

Antonella Elia in piena crisi

La quarta puntata di Temptation Island promette sorprese e continui colpi di scena. Secondo le anticipazioni, Antonella Elia sarà la protagonista indiscussa di questo nuovo appuntamento con il docu-reality dei sentimenti.

I telespettatori vedranno l’ex gieffina in una profonda crisi a causa dell’atteggiamento del fidanzato, Pietro Delle Piane. L’attore, nelle scorse puntate, è rimasto scosso per alcune parole pronunciate dalla compagna, sino al clamoroso bacio a stampo scoccato a uno dei tentatori. I piccoli segnali di crisi intravisti in passato riaffiorano come macigni nella prossima puntata. Sul profilo Instagram del programma, in cui sono state fornite alcune anticipazioni, si vede una Antonella Elia visibilmente scossa dal comportamento del fidanzato. “Non ci credo“, ripete la showgirl, confortata dall’amica e compagna di viaggio Manila Nazzaro.

Arriva il confronto per Annamaria e Antonio?

Se Antonella Elia è in piena crisi con il fidanzato, di certo non va meglio alla coppia formata da Annamaria e Antonio. Gli atteggiamenti di lui, troppo espansivi con alcune delle ragazza single, hanno mandato su tutte le furie la fidanzata. Le anticipazioni rivelano che Annamaria, dopo aver visionato alcune immagini scioccanti del fidanzato, arriverà a prendere una decisione definitiva: quella del falò di confronto. Una terza coppia è dunque pronta a ritrovarsi dopo giorni di lontananza e ad abbandonare il programma insieme o divisi per sempre.

Dopo Sofia e Alessandro, usciti insime, e la chiacchierata coppia composta da Ciavy e Valeria, che hanno deciso di dirsi addio, arriva un terzo verdetto. L’appuntamento è per giovedì in prima serata su Canale 5.

