Si è conclusa nel migliore dei modi la pur drammatica vicenda di salute di Marina Evangelista, tra le protagoniste del programma La Pupa e il Secchione e Viceversa. Con un post su Instagram, è stata la stessa “Pupa” a condividere la notizia dai suoi canali social, mostrandosi proprio in ospedale.

Marina Evangelista operata di tumore

Arrivata terza assieme al secchione Dario Massa, Marina Evangelista è diventata celebre proprio grazie al programma condotto da Paolo Ruffini. Tempi che devono essere sembrati molto lontani, dopo la diagnosi di carcinoma maligno alla tiroide. Ne ha parlato direttamente la diretta interessata, attrice e ballerina con una parte anche nel film di Paolo Sorrentino, Loro.

“Foto scattata ieri, appena uscita dalla sala operatoria dopo circa 3 ore” ha scritto la Evangelista, accanto ad una foto in cui ha una vistosa benda sul collo. Positiva la reazione: “Sono entrata ridendo e sono uscita allo stesso modo, non so nemmeno io dove e come abbia trovato tanta forza“.

Il difficile periodo della ex Pupa Marina

Personaggi e volti noti a livello televisivo, ma nondimeno sempre e comunque umani e soggetti quindi a mali e pessime notizie.

“È stato un periodo difficilissimo – ha raccontato la Evangelista – da quella famosa chiamata nella quale mi è stato detto: ‘hai un tumore della tiroide, un carcinoma maligno‘”.

Da lì, il percorso conclusosi con l’intervento: “Un grazie di cuore a tutti coloro che mi sono stati vicino e non mi hanno fatto sentire sola” dice Marina. Che conclude il messaggio con battute molto dolci sulla sua pur difficile situazione: “Il mio esserino maligno di 3.5 cm è sparito. Marina 1 – Tumore O.

Un po’ di terapie e si ricomincia a vivere“

Il post Instagram di Marina Evangelista

