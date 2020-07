Quanto amore in vacanza per Mara Venier. La conduttrice vive il suo amore con Nicola Carraro e lo condivide anche con i fan tramite i suoi post Instagram. Una relazione solida e piena di amore, come si può notare da entrambi i profili social: solo poco tempo fa, Nicola Carraro aveva condiviso una foto della moglie che ricominciava a camminare dopo l’infortunio.

Mara Venier e Nicola Carraro: la foto su Instagram

La conduttrice di Domenica In ha condiviso sui social una foto di coppia insieme al marito Nicola Carraro. La testa dell’uno appoggiata su quella dell’altra con dei sorrisi felici.

“Noi“, scrive romanticamente zia Mara unendoci qualche cuore. Il regista Ferzan Ozpetek commenta lasciando una serie di cuori, e non è l’unico. Anche Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha lasciato un messaggio di commento per la conduttrice e il marito: “Peace and love adorata Mara“. Mara Venier risponde al suo direttore: “peace&love direttore mio“.

Mara Venier ricomincia a camminare dopo la frattura

Appena qualche mese fa una caduta dalle scale sventurata che è costata a Mara Venier una frattura al piede.

Progressivamente le cose sono andate migliorando, fino all’ultima testimonianza di Nicola Carraro. Proprio lui osserva e immortala la moglie da lontano per testimoniarne i progressi. “Piano, piano si ricomincia a camminare“, scrive in didascalia alla foto in cui si vede la moglie camminare sulla passerella della spiaggia durante la loro vacanza. Prima le stampelle, poi il progressivo miglioramento, con una mobilità sempre maggiore e ora, in vacanza, solo buone notizie per la conduttrice di Domenica In, trasmissione che è un continuo successo.

Approfondisci

Mara Venier torna a camminare: la foto di Nicola Carraro

Diaco si consola a cena da Mara Venier che invece lo punzecchia

Mara Venier prende in giro Pietro Delle Piane a Temptation Island