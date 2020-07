Nel corso della puntata odierna di Io e Te, è stata ospite un grande nome della musica italiana: Nina Zilli, apprezzata da milioni di telespettatori anche come giudice di Italia’s Got Talent. Un talento televisivo spiccato, sul quale si è voluto esprimere anche lo stesso Pierluigi Diaco, con un appello diretto ad Amadeus.

Io e Te, Nina Zilli canta Gino Paoli

Pur nella bufera, tra mille critiche e il taglio dal palinsesto del prossimo anno, Pierluigi Diaco sta andando avanti con il suo programma pomeridiano, tra grandi ospiti e momenti improvvisati.

Oggi, per esempio, con Nina Zilli presente Pierluigi Diaco ha preso la chitarra per suonare “Il cielo in una stanza“, che la Zilli ha potuto cantare assieme a Gino Paoli.

Qualche strofa improvvisata, con la voce di Nina Zilli a riempire lo studio di Io e Te. Proprio l’ambiente ha preoccupato alla fine la cantante: “Con questa voce condizionata, avrò una voce… Katia [Ricciarelli] perdonami!”.

L’appello di Diaco ad Amadeus per il prossimo Sanremo

Nei minuti successivi, Diaco si è speso in complimenti per Nina Zilli, che in puntata : “Mi capita di ascoltarla in macchina, a casa quando scanalo: la sua voce fa star bene“.

Da qui un riepilogo sulla sua carriera, esplosa anche grazie a Sanremo nel 2012 con Per sempre. Diaco quindi ha detto: “Tu hai un grande talento non solo vocale ma anche la capacità di stare sul palco. Tant’è che mi appello al mio amico e direttore artistico di Sanremo, Amadeus, che sta pensando al prossimo Festival: secondo me saresti una co-conduttrice eccellente“.

Diaco quindi si spende in favore della Zilli, che idealmente prenderebbe il posto tanto contestato di Diletta Leotta o un’altra delle “vallette” di Amadeus.

Un ruolo per il quale la Zilli non si tira indietro: “Sarebbe un sogno incredibile, uno di quelli nel cassettone“. Mancano 8 mesi a Sanremo, ma il toto nomi può ufficialmente iniziare, con una prima candidatura spontanea dopo le voci di una “terza conduttrice” tra Fiorello e Amadeus.

Approfondisci

Daniele Lazzarin in arte Danti: chi è il compagno di Nina Zilli

Festival di Sanremo, tra Amadeus e Fiorello spunta una “terza conduttrice”

Arisa si mette in proprio e punta Sanremo: “Sarebbe il massimo”