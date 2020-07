Finale ad alta tensione quello della puntata di oggi di La Vita in Diretta Estate. Il programma, condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu, dopo un inizio stentato e ricco di critiche, sta trovando una sua quadra. Merito anche del duo Masi-Delogu, più volte al centro di scambi piccati e frecciatine. Come quella di oggi, che ha visto la Delogu abbandonare lo studio di La Vita in Diretta Estate.

Il desiderio di Marcello Masi a La Vita in Diretta Estate

Anche in questo caso, va detto, è molto probabile che il siparietto sia un altro sketch della coppia Masi-Delogu.

Al termine della puntata di oggi di La Vita in Diretta Estate, il conduttore si è espresso così: “Vedere i nostri inviati finire le loro avventure con quelle tavole, mi fa venire un appetito…”

Poco prima, infatti, si era vista una tavola piena di prodotti tipici. “Chiamiamola fame: stasera posso concedermi un piatto di spaghetti?” domanda alla Delogu. Che appare subito – sarcasticamente – piccata: “No, no, no Marcello: mi hai chiesto tu di aiutarti a seguire una dieta“.

“Mi manchi di rispetto”: Andrea Delogu abbandona lo studio

Il motivo dell’ironico contendere, quindi, è uno sgarro alla dieta che Marcello Masi non ha neppure fatto, ma che vorrebbe fare.

Un’onta troppo grande per la Delogu, a quanto pare impegnata ad aiutarlo a rigare dritto. “Mi metti in difficoltà: non puoi” dice. “Destinato alla quinoa per tutta la vita” ha replicato, amaramente, Masi. A quel punto, la Delogu è “esplosa”:

“Ma poi scusa, sono sei pranzi che mi chiedi la quinoa. E ti cucino la quinoa a casa, e te la porto in ufficio… No, Marcello: così mi manchi di rispetto” si è lasciata andare la conduttrice.

Una frase che ha messo in allarme Masi che, sguardo in camera, ha profetizzato: “Ora ne scriveranno tutti“. Ma la Delogu è una furia: “Sto sempre a cucinare per te a tutti i pranzi, fai come vuoi…” ha detto prima di abbandonare lo studio di La Vita in Diretta Estate.

Marcello Masi e Andrea Delogu: solo una gag?

Il tono e le frasi lasciano spazio alla possibilità che la Delogu stesse solo, effettivamente, scherzando. Difficile vederla cucinare quinoa tutti i giorni per il collega, specie dopo gli altri (pur ironici) screzi.

Eppure, la frase finale, detta a telecamera quasi spenta lascia qualche dubbio: “Ma si è arrabbiata davvero?” ha detto Masi, prima della fine del programma. Una risposta che dovrà aspettare la puntata di domani.

