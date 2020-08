Elisabetta Gregoraci sta vivendo un’estate molto intensa al timone di Battiti Live, il programma musicale che l’ha portata in Puglia, mentre ci si interroga su una sua partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip. Anche per quanto riguarda le questioni di cuore sembra che la showgirl stia attraversando un momento movimentato.

Le indiscrezioni le attribuiscono un flirt con Matteo Mammì, ma sembra che le cose non stiamo come riportate dalla stampa. L’ex moglie di Flavio Briatore ha pubblicato un chiarimento in una Storia su Instagram, in cui si dice stanca dell’interesse della stampa per la sua vita privata.

Elisabetta Gregoraci: stop al gossip

Ai tantissimi fan su Instagram, Elisabetta Gregoraci spiega la verità dietro le voci pubblicate da Chi sulla presunta liaison con Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta. “Che bello in questo caso avere Instagram per comunicare con tutti voi“, si sfoga la conduttrice, “Sono felice di essere un personaggio pubblico, di essere molto richiesta, di finire sulle copertine. Però non si può, io non posso svegliarmi al mattino e leggere su tutti i siti che sono fidanzata o che ho qualche storia, che potrebbe addirittura nascere una storia“.

Gregoraci è decisamente stanca delle indiscrezioni che circolano sul possibile coinvolgimento con l’imprenditore: “Basta con queste fake news, non se ne può più. Vi prego, piuttosto telefonatemi e chiedetemelo, però basta fake news“.

Chi è Matteo Mammì

Nipote dell’ex ministro delle Telecomunicazioni Oscar Mammì, l’imprenditore Matteo Mammì è assente sui social e di lui si sa ben poco. È diventato oggetto della curiosità del gossip per la sua relazione con Diletta Leotta, e i due sembravano pronti a fare il grande passo prima della rottura nel 2019, dopo 3 anni insieme.

La giornalista e il manager si sono conosciuti a Sky Sport, dove entrambi lavoravano prima che Mammì abbandonasse il canale per un nuovo progetto. Tra le sue ex ci sarebbe anche l’attrice Anna Safroncik, con cui avrebbe avuto un breve flirt.

