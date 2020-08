A un mese dall’incidente in barca che l’ha vista protagonista, Simona Izzo rivela ai fan le sue difficoltà ancora irrisolte. La moglie di Ricky Tognazzi ha parlato di quello che le sta accadendo dopo essere rimasta ferita.

Simona Izzo: “Non riesco a fare le scale”

“Ad un mese dall’incidente in barca riesco a camminare ma non ancora a fare le scale… tra un mese farò i gradini a 2 a 2… mi manca troppo la libertà di correre su e rifugiarmi nella mia stanza a pensare come quando avevo 14 anni“.

È la rivelazione di Simona Izzo su Instagram, dopo il ferimento in barca a Capri di qualche settimana fa di cui la stessa attrice aveva parlato ai fan via social.

Il commento accompagna una foto in cui si mostra seduta su un montascale elettrico, di cui necessita dopo l’accaduto: “È la seggiolina che usava mia suocera“. La moglie di Ricky Tognazzi ha confermato di sentirsi meglio e di riuscire nuovamente a camminare, ma non nasconde le difficoltà quotidiane che si trova a vivere.

Post di Simona Izzo su Instagram – Fonte: Instagram/Simonetta Izzo

L’annuncio: “Il 20 agosto torno in tv”

In un video successivo al post in cui parla delle sue condizioni attuali, Simona Izzo ha annunciato al pubblico il suo ritorno in tv aggiungendo anche la data: il 20 agosto.

L’incidente in barca è accaduto prima dell’attesa presenza nel format di Anna Falchi e Beppe Convertini, C’è tempo per… Attualmente non ci sarebbe però alcuna conferma sull’identità del progetto che la vedrebbe nuovamente in scena tra poche settimane. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e diverse ospitate nei salotti più seguiti del piccolo schermo, il pubblico si chiede in che veste tornerà in pista e la diretta interessata non ha aggiunto dettagli utili a inquadrare meglio il suo prossimo impegno televisivo.

Al momento, resta una sorpresa.

