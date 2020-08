Il villaggio in Sardegna che ospita il reality Temptation Island è stato colpito da un incendio questa mattina. L’Is Morus Relais si trova a Santa Margherita di Pula, nel cagliaritano, e ogni anno diventa la scenografia per l’isola dei tradimenti, oltre a fungere da base logistica per la troupe.

Le prime ricostruzioni degli inquirenti si muovono verso la pista dolosa, dato che sul luogo dell’incendio sarebbe stata rinvenuta una lettera minatoria.

Temptation Island: incendio al villaggio turistico

Le riprese della prossima edizione di Temptation Island dovrebbero cominciare a fine agosto, non senza colpi di scena, e questo rischia di essere l’ennesimo per la versione vip del reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Come riporta l’Unione Sarda, il lussuoso resort con spiaggia privata, è stato incendiato, probabilmente in maniera dolosa.

Sul luogo sarebbe infatti stata trovata una lettera minatoria, ora nelle mani dei Carabinieri di Cagliari. Una persona sarebbe stata portata in ospedale a causa del fumo inalato, ma non sarebbe rimasta ferita, mentre la struttura è aperta e funzionante.

Solo parte del relais è stata interessata dall’incendio dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sarebbero bruciata la sala congressi e un’auto fuori la struttura, oltre che del materiale usato per Temptation Island, che tra pochi giorni dovrebbe iniziare le riprese.

Tra pochissimo dall'Is Morus Relais nuova puntata di Temptation Island…una puntata ricca di falò!!🌺🌅🏖🏡🔥#TemptationIsland #ISMORUSRELAIS #sudsardegna #wittytv #canale5 #falò #relais #sardegnaofficial Pubblicato da Is Morus Relais su Martedì 28 luglio 2020

In attesa di Temptation Island Vip

Dopo il successo di Filippo Bisciglia, che ha archiviato un’edizione da record, ora il testimone dovrebbe passare alla collega Marcuzzi. La conduttrice dovrà guidare la versione vip, in onda dal 9 settembre con 6 puntate, ma la strada è già in salita.

Il ricco carnet di reality Mediaset vedrà a settembre anche il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che lo scorso anno ha registrato buoni ascolti.

Secondo Dagospia, proprio per evitare sovrapposizioni di personaggi famosi, Temptation Island ospiterà solo coppie non conosciute in questa edizione.

