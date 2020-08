Andrea Delogu si commuove durante La Vita in Diretta. Nel programma contenitore pomeridiano di Rai 1, ora in onda nella sua versione estiva, si parla di anoressia e dei messaggi in cui ci si imbatte nelle chat pro-anoressia. Ospite de La Vita in Diretta era presente in collegamento la modella Laura Brioschi che ha parlato del periodo in cui era malata di anoressia, fino a far commuovere la Delogu, colpita dall’aggressività degli atteggiamenti di chi giudica le persone in base al loro peso.

Laura Brioschi racconta l’anoressia

Andrea Delogu, che conduce la Vita in Diretta Estate insieme a Marcello Masi, ha concesso molto spazio a Laura Brioschi perché approfondisse il tema dell’anoressia, un problema per il quale si battono anche altre star del mondo dello spettacolo.

La Brioschi si è quindi soffermata sulle conseguenze psicologiche che questa malattia porta con sé. “È bene sapere che i disturbi alimentari rimangono sempre latenti nella persona” ha raccontato la modella. “Perché sono composti da piccole frasette che ti rimangono nella testa. E cosa molto più grave che tutti vanno a ripetere” ha proseguito.

Anche una semplice frase può causare dei problemi, e la Brioschi ha fatto un esempio: “Una semplice frase è “Come stai bene?

Sei dimagrita?”. Ragazzi pensiamo davvero bene” ha puntualizzato Laura Brioschi “se questo è un complimento. Questo non è un complimento, perché noi non dipendiamo esclusivamente dal nostro peso”. Poi ha proseguito: “Noi possiamo star bene per la gioia, per la luce che emaniamo. E dobbiamo concentrarci su questo, dobbiamo pensare all’anima” ha detto la Brioschi.

Andrea Delogu si commuove

“Terribile” ha subito commentato Andrea Delogu quando ha sentito la frase citata dalla Brioschi.

Poi ha meglio approfondito: “È incredibile come questa frase viene ripetuta praticamente sempre. Io, adesso” ha cercato le parole giuste la conduttrice “una parentesi, parlo personalmente, la sento in continuazione ed è terribile” ha cercato di spiegare trattenendo le lacrime. “Posso essere sincera, è quasi un’aggressione” ha commentato.

Laura Brioschi ricorda: “Pensavo che avrei trovato l’autostima”

Nel suo intervento Laura Brioschi ha parlato anche della sua esperienza personale con l’anoressia. “Devo anche ammettere che io avevo appena iniziato poi ad approcciarmi al mondo del lavoro come modella e che in realtà anche questo può un enorme fattore di rischio.

Io pensavo che avrei trovato l’autostima con questo lavoro” ha spiegato la Brioschi. “Invece se già non ti vuoi bene, non hai rispetto di te, può essere molto aggravante”.

Come combattere l’anoressia

La modella ospite di Andrea Delogu ha poi cercato di spiegare come uscire dall’anoressia. “Per questo io a tutte le ragazze che mi seguono, che mi chiedono come trovare consapevolezza cerco sempre proprio di far partire tutto da dentro loro stesse e credo che questa sia la vera terapia” ha raccontato la modella. “Non sono le diete, non sono le cose che ci propinano per guarire.

È proprio riuscire a prendere consapevolezza di noi stessi, ad essere grati di ciò che siamo, a sapere che siamo meritevoli di rispetto e di amore da parte di noi stessi e da parte degli altri. Ed è una cosa che sembra che dovremmo saperla, ma che purtroppo siamo in tantissimi a non sapere” ha amaramente concluso la Brioschi.

