Nuove allarmanti notizie dal bollettino sull’emergenza Coronavirus in Italia diramato per il 7 agosto 2020. I contagi continuano a salire e oggi registrano un aumento di 150 nuovi infetti. D’altro canto, i morti registrati nelle ultime 24h fanno segnare un nuovo minimo storico. La preoccupazione arriva però dai nuovi focolai sparsi per l’Italia.

Coronavirus: 552 nuovi contagi in 24h

Nella giornata di ieri si era parlato di un nuovo picco dei contagi, con numeri che non si vedevano da inizio giugno. Oggi, quei numeri sono già tristemente da aggiornare, a seguito del nuovo aumento registrato per il 7 agosto 2020.

Stando al bollettino riportato, sono 552 i nuovi contagi registrati in Italia: ben +150 in più rispetto a ieri che portano il totale degli attualmente positivi a 12.924. Sale anche il numero dei ricoverati in ospedale: 779 rispetto ai 762 di ieri; stabili invece i pazienti in terapia intensiva, fermi a 42. I guariti delle ultime 24h invece sono 319.

Se i nuovi contagi fanno segnare un nuovo picco, al contrario la conta dei decessi raggiunge un nuovo minimo dall’inizio dell’emergenza: sono 3 i morti nelle ultime 24 ore.

In tutto, in Italia, sono morte durante l’emergenza 35.190 persone.

Allerta per i focolai sparsi per l’Italia

Stamattina la notizia di un possibile nuovo focolaio a Catania, dopo che ad una festa da oltre 1000 persone è stato trovato un giovane positivo al Covid. Da qui è iniziata la ricerca di tutti i presenti alla festa, per impedire che la situazione possa degenerare ancora in più: la Sicilia infatti è la regione con l’indice di contagio più alto, con Rt a 1.62.

Fa notizia anche la scoperta di 2 18enni trovate positive al Covid mentre rientravano dalla Croazia al Veneto in bus.

Anche in questo caso, per evitare lo scoppio di un altro focolaio sono state messe in quarantena 24 persone. Di casi del genere se ne stanno segnalando molti, a riprova che viaggiare è ancora rischioso e casi del genere aumentano il numero giornaliero di contagi, con tutte le conseguenze del caso.

