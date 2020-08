Mal d’amore per Gabriel Garko. Il celebre attore italiano, secondo i tabloid, starebbe vivendo un momento di malinconia per la fine del presunto rapporto con l’attore Gabriele Rossi. Quest’ultimo, infatti, negli ultimi giorni è stato paparazzato insieme a Rocco Casalino. Le storie di Garko arrivate subito dopo, quindi, sono state viste come un messaggio a Rossi.

Il flirt tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi

La prima “puntata” di questa nuova tresca estiva inizia qualche giorno fa: l’attore Gabriele Rossi, che Garko aveva definito “un amico speciale“, viene fotografato per le vie di Roma assieme a Rocco Casalino, il portavoce di Giuseppe Conte.

Dopo lo scandalo sull’ex compagno, infatti, i due ex gieffini sembra essere molto intimi. Nelle foto divulgate, Casalino e Rossi sembrano sul punto di darsi un bacio. In molti, uscita la notizia, si sono chiesti come l’avesse presa Gabriel Garko.

Gabriel Garko: “Bacio e tanto altro…”

La risposta, come accade spesso in epoca social, arriva dal profilo Instagram di Gabriel Garko. Qui, l’attore ha pubblicato ieri una serie di storie e selfie con sottofondo musicale: tutte canzoni sull’amore e molto malinconiche, se lette nella prospettiva di un presunto rapporto finito con Gabriele Rossi.

Si parte da Love Me Now di John Legend, nella cui storia Gabriel Garko aggiunge un “Bacio e tanto altro“; nella stessa canzone, peraltro, è contenuto il verso che si chiede “chi ti bacerà quando me ne sarò andato?“. Quindi si passa poi per I Will Always Love you di Whitney Houston, tra le più malinconiche canzoni d’amore per eccellenza. Non manca anche Fenomenale di Gianna Nannini.

Le storie Instagram di Gabriel Garko

In un’altra storia che non è sfuggita ai media, Gabriel Garko si chiede “Dove sei?

Oggi?”, a corredo di un selfie e dell’hashtag “single“.

Gabriel Garko entra nella Casa del GF?

Oltre alle pene d’amore, Gabriel Garko è al centro del gossip anche per la sua presunta partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip. A darlo per certo è Patrizia De Blanck, che si è fatta sfuggire il nome di Garko tra gli altri sicuri concorrenti della Casa. Alcune fonti, tuttavia, ritengono la sua partecipazione improbabile a causa di altri impegni di lavoro.

Proprio come per le presunte storie su Gabriele Rossi, starà a Gabriel Garko togliere il velo di mistero e dubbio su queste vicende.

