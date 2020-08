Sembra essere rimasto “fuori” dai palinsesti e invece, dietro le quinte, si agitano per Stefano De Martino dei caldi scenari. Questo perché dopo la sua conduzione di Made in Sud, il ballerino potrebbe aspirare ad un gradino ancora più alto e grazie ad una “madrina” d’eccezione, particolarmente affezionata a lui. Nientemeno che la “zia” Mara Venier: la conduttrice Rai sembra stia movendo tutte le sue pedine pur di averlo con sé a Domenica In.

Mara Venier alla caccia di Stefano De Martino

Chiusa una porta, si apre il portone di Domenica In?

Potrebbe essere questa l’ascesa di Stefano De Martino che sembrava inizialmente essere stato scartato da tutto fuorché dalle prime pagine del gossip più sfrenato. Così infatti sulla carriera del ballerino in queste settimane è come se si fosse affievolita l’attenzione per dare invece risalto a tutti i rumoreggiamenti sulla sua relazione finita con Belén Rodriguez.

Il futuro in Rai al fianco di Mara Venier

In realtà la carriera di Stefano De Martino al momento sembra essere l’unica cosa certa, ben più certa di qualsiasi probabile illazione su presunti tradimenti con Alessia Marcuzzi, del tutto smentiti, più di qualsiasi illazione su presunte fiamme.

A confermare la devozione di zia Mara nei confronti di Stefano De Martino sarebbero oltretutto le parole pubblicate su Sussurri fra divi, la rubrica di Diva e Donna dove si evidenzia la forte volontà della Venier di inglobare nel suo team De Martino. Secondo quanto si leggerebbe sulla rubrica, e riportato da Leggo, così la Venier starebbe cercando un ruolo adatto per De Martino a Domenica In. Nella fattispecie si tratterebbe di un ruolo “inedito”, appositamente studiato sulla personalità del ballerino.

Nel mentre però, tanto il ballerino quando la Venier si starebbero godendo le vacanze estive. Un po’ più tribolato per zia Mara che sarebbe nuovamente alle prese con il lascito di una seconda caduta costatale questa volta fortunatamente non una frattura ma una brutta ammaccatura al ginocchio.

Approfondisci

TUTTO SU STEFANO DE MARTINO

Maria De Filippi, la rivelazione su Stefano De Martino: “A Emma lo dissi io”

Belén Rodriguez e Stefano De Martino: il post “a specchio” è di nuovo sospetto