La rottura tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino continua a lasciare strascichi. La ex coppia è infatti ancor di più sotto i riflettori. Dopo il presunto tradimento con Alessia Marcuzzi del ballerino e la nuova fiamma di Belén, gli occhi restano puntati per nuovi gossip. Sembra infatti che la showgirl argentina non si sia ancora del tutto ripresa dal cuore spezzato. O almeno questo è il verdetto di Giovanni Ciacci.

Belén Rodriguez è ancora arrabbiata

Dopo aver messo la parola fine a una travagliata storia amorosa, Belén ha voltato pagina con Gianmaria Antinolfi.

Tra i due le cose sembrano procedere a vele spiegate dal caldo vento della passione. Inoltre, il nuovo partner sembra andare d’accordo anche con Santiago, il figlio di Belén. Secondo l’esperto di moda Giovanni Ciacci, però, ci sarebbero alcune ombre. Il commentatore dalla barba blu, recentemente preso di mira da insulti omofobi, a Ogni Mattina ha detto la sua su un video girato in aeroporto.

Nel fotogramma si vede il piccolo Santiago correre tra le braccia del papà De Martino, mentre Belén se ne sta lontana e non degna il suo ex di un saluto.

“Belén è una donna ferita – ha dichiarato senza peli sulla lingua – Lei fa vedere quanto è arrabbiata, è arrabbiata nera”.

Tra frecciatine velenose e dispetti

Insomma, se è vero che “il saluto non si nega a nessuno”, la glacialità di Belén verso il suo ex ha tutto il sapore di una frecciatina. Frecciatina che si aggiunge a frasi velenose già lanciate a Stefano De Martino. All’aeroporto, dopo il saluto entusiasta al figlio, De Martino ha teso la mano alla sua ex moglie.

Belén però ha tirato dritto, ignorandolo.

Secondo Giovanni Ciacci il comportamento vendicativo e rancoroso ha una sua spiegazione molto semplice. “Lui l’ha tradita”, ha affermato a Ogni Mattina. Belén sarebbe dunque ancora immersa in un vortice di emozioni contrastanti e la rabbia covata esce fuori tramite un atteggiamento sostenuto e frasi che cercano una nemesi. Tuttavia i fan scalpitano nell’attesa di nuove stoccate tra la coppia scoppiata.

