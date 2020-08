Carolyn Smith ha avuto un diverbio con alcuni follower su Instagram dopo un post pubblicato sulla sua permanenza in un ospedale romano. La giudice di Ballando con le stelle, infatti, continua la sua battaglia contro il male e spesso deve fare visita a strutture ospedaliere per le cure.

Alcuni l’hanno accusata di avere una “corsia preferenziale” in quanto personaggio pubblico, ma Carolyn ha smentito duramente ogni illazione. La coreografa ha raccontato il calvario che vive come molte altri malati, specie durante l’emergenza coronavirus.

Carolyn Smith in ospedale: “SpaDay”

La coreografa ha pubblicato un video dalla sua stanza d’ospedale, scherzando con i follower: “Che bellissima giornata qua a Roma per fare SpaDay“.

Carolyn Smith ha rassicurato che va tutto bene e che è riuscita a chiarire alcune cose con i medici che la seguono, assicurando che presto darà notizia ai suoi fan.

Alcuni commenti sotto il post, però, hanno osservato che per molti malati di cancro non ci sono a disposizione stanze con letti come quella mostrata dalla Smith. “Qui di SPA non c’è niente“, ha commentato un’utente, raccontando delle ore di attesa in “stanzoni con tante poltrone (non letti) dove ci sono tante persone a distanza veramente minima l’una dall’altra“.

La replica: “Non ho il lusso delle precedenze”

Carolyn Smith ha replicato a queste illazioni in maniera molto netta in un secondo video. “Sì, sono un personaggio pubblico, però non significa che io ce l’ho il lusso delle precedenze“, chiarisce.

La coreografa racconta di star facendo una nuova chemioterapia all’Idi di Roma: “L’ho sempre nominata SpaDay per essere autoironica, perché se devo veramente pensare a quello che devo fare mi viene da piangermi addosso“.

All’autrice del commento, Carolyn Smith chiede di “non dire c*****e“, e racconta i 2 anni e mezzo in cui ha fatto la fila con “le persone comuni come me“.

La giudice continua spiegando le difficoltà vissute insieme al marito, durante l’emergenza coronavirus, “che non poteva uscire fuori dalla machina ad andare al bar o toilet etc per noi eravamo dal NORD zona rossa! Non potevamo andare in un albergo a riposare. Non potevo fare il TAC o PET per 3 mese! Si moriva solo per il covid…“.

Un durissimo sfogo, ma Carolyn conclude avvertendo che lei legge tutti i commenti e non ha paura di rispondere a tono.