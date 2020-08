Ci ha lasciati quest’oggi un’icona del cinema italiano, la grandissima Franca Valeri. 100 anni compiuti lo scorso 31 luglio, l’attrice si è spenta a Roma circondata dall’affetto della famiglia. Cordoglio da numerosi esponenti della politica e non solo, che hanno voluto omaggiarla con un pensiero sui social: da Sergio Mattarella al premier Giuseppe Conte.

I messaggi di Sergio Mattarella e Giuseppe Conte

Solo pochi giorni fa aveva raggiunto la splendida tripla cifra dei 100. Un traguardo speciale per Franca Valeri, che aveva trascorso la sua vita al servizio del cinema italiano, diventandone un’icona unica.

L’attrice si è spenta questa mattina a Roma, circondata dall’affetto della famiglia. La camera ardente sarà allestita domani, lunedì 10 agosto, al teatro Argentina di Roma a partire dalle 17:00. I funerali, invece si svolgeranno in forma privata. Messaggi di cordoglio per la scomparsa di Franca Valeri sono arrivati da più parti, a cominciare dal mondo della politica. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attraverso un comunicato pubblicato sul sito del Quirinale, ha voluto salutare per l’ultima volta Franca Valeri, “attrice versatile e popolare, che rimarrà nel cuore degli italiani per la sua grande bravura e la sua straordinaria simpatia“.

Su Twitter il premier Giuseppe Conte ringrazia l’attrice per gli “indimenticabili momenti di comicità e di pensiero, di eleganza e di arguzia“.

Profonda tristezza per la scomparsa di #FrancaValeri, un’icona del nostro teatro, della nostra cultura e spettacolo. Ci ha regalato indimenticabili momenti di comicità e di pensiero, di eleganza e di arguzia. Le siamo grati per tutti questi doni. pic.twitter.com/ImNsXsW4fV — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 9, 2020

Il cordoglio dal mondo della politica

Altre voci si elevano dal mondo della politica italiana per rivolgere un ultimo saluto a Franca Valeri. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha così espresso il suo cordoglio con un tweet: “La grande Franca Valeri, di cui pochi giorni fa avevamo festeggiato il centesimo compleanno, oggi ci ha lasciato.

Addio, cara Franca, Milano ricorderà con affetto e commozione il tuo sorriso, la tua inimitabile ironia, la tua arte“. Anche la sindaca di Roma Virginia Raggi ha utilizzato Twitter per commemorarla: “Profondo dolore per la morte di #FrancaValeri. Attrice amatissima dagli italiani per suoi personaggi indimenticabili che hanno raccontato l’Italia con garbo e umorismo. Roma si stringe intorno alla famiglia“. Così come l’ex Premier Paolo Gentiloni: “Con #FrancaValeri ci lascia una parte della storia del costume e della tv. Resterà il ricordo di una donna esemplare che ha attraversato tante generazioni di italiani“.

La grande Franca Valeri, di cui pochi giorni fa avevamo festeggiato il centesimo compleanno, oggi ci ha lasciato. Addio, cara Franca, Milano ricorderà con affetto e commozione il tuo sorriso, la tua inimitabile ironia, la tua arte. — Beppe Sala (@BeppeSala) August 9, 2020

Profondo dolore per la morte di #FrancaValeri. Attrice amatissima dagli italiani per suoi personaggi indimenticabili che hanno raccontato l’Italia con garbo e umorismo. Roma si stringe intorno alla famiglia. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) August 9, 2020

Con #FrancaValeri ci lascia una parte della storia del costume e della tv. Resterà il ricordo di una donna esemplare che ha attraversato tante generazioni di italiani — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) August 9, 2020

Alessandro Gassman e Laura Pausini ricordano Franca Valeri

Anche il mondo dello spettacolo si stringe attorno alla famiglia di Franca Valeri e rivolge un ultimo saluto all’indimenticabile attrice. A cominciare da Alessandro Gassman che, su Twitter, ha postato una foto di lei sul set di un film: “Ciao Franca“. La conduttrice Paola Saluzzi ha invece postato l’immagine della copertina del libro dell’attrice Bugiarda no, reticente, con la seguente didascalia: “#FrancaValeri da strepitosa #SignorinaSnob ha aspettato i #cento e ha chiuso il telefono“. Dal settore della musica, invece, Laura Pausini omaggia la Valeri con un messaggio breve ma significativo: “Che Donna!

#francavaleri Riposa in Pace Stella“.

