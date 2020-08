Come da settimane riportiamo, l’andamento dei nuovi casi di contagio di Coronavirus è quanto mai prima altalenante seppur sempre al di sopra la soglia delle centinaia. Oggi sono stati 481 i nuovi positivi accertati e registrati nel bollettino della Protezione Civile che riporta tutti gli aggiornamenti sulla situazione italiana legata alla proliferazione del Coronavirus.

Il bollettino del 12 agosto.

Coronavirus: contagi al di sopra di 450

Rispetto alla giornata di ieri, i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati sono 481, in crescita rispetto ai 412 registrati nella giornata dell’11 agosto.

Un numero nuovamente alto e molto vicino alla soglia dei 500 casi con il numero più alto di positivi registrato, ancora una volta, in Lombardia. Nella regione sono 102 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, seguita poi dal Veneto dove se ne sono registrati 60 e dal Piemonte, dove i nuovi casi registrati sono stati 42. 223.844 in tutto i casi di Coronavirus in Italia dallo scoppio dell’epidemia, risalente alla fine del gennaio scorso quando l’ombra del lockdown sembrava più un lontano incubo e non la realtà.

Il bollettino della Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus con i dati aggiornati al 12 agosto 2020

10 morti per un totale di 35.225 vittime in Italia

13.791 le persone attualmente positive in Italia cui 12.959 in isolamento domiciliare, 53 ricoverati in terapia intensiva (con un aumento rispetto a ieri di 4 unità) e 779 ricoverati con sintomi in ospedale.

Per quanto riguarda il bilancio più pesante, rispetto alla giornata di ieri si sono registrati 10 nuovi decessi in Italia per Covid-19 per un totale di 35.225 vittime. Oltre 200mila i guariti e dimessi, nello specifico 202.697 con un incremento rispetto all’11 agosto di 236 casi.

Preoccupazione per i giovani: il caso Lucca

Continuano però a preoccupare numerosi aspetti del post-lockdown, su tutti la riapertura delle discoteche e dei locali comunemente frequentati dalle fasce d’età più giovani, le meno colpite e quelle che più di tutte sembrano aver abbassato la guardia in termini di misure di sicurezza e prevenzione. L’ultimo caso che si annovera è quello della Seven Apples, discoteca nel Lucchese: nella notte tra l’8 e il 9 agosto, la presenza all’interno del locale di una ragazza positiva al Covid-19 ha fatto scattare l’allarme.

Oltre 500 le chiamate giunte all’Asl da parte di giovani che si sarebbero trovati nel locale nella medesima serata per chiedere un tamponi che verranno eseguiti nei giorni a seguire.

