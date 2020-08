Arriva in serata, coma da liturgia ormai, l’ultimo bollettino della Protezione Civile contenente tutti gli aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Tornano a salire oltre quota 500 i nuovi casi di contagio: precisamente 523 nuovi casi, in deciso aumento rispetto ai 481 casi riportati nel bollettino di ieri, 12 agosto.

Coronavirus, Italia: i nuovi casi sono di nuovo oltre 500

Numeri ancora alti con i nuovi casi di contagio che altalenano in maniera scostante. Anche oggi, nel bollettino della Protezione Civile del 13 agosto, i nuovi casi di contagio sono superiori a 500.

Per essere precisi, i nuovi contagi sono 523 cui 84 in Veneto che registra il dato più alto anche rispetto alla Lombardia dove i nuovi casi accertati in giornata sono stati 74. Segue la Liguria con 63 nuovi casi e la Sicilia, con 42 contagi in 24 ore. 252.235 i casi totali di Covid-19 in Italia.

Oltre 14mila attualmente positivi in Italia

Cresce ancora il numero delle vittime in Italia per Coronavirus: 6 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di vittime pari a 35.231.

Sale in Italia il numero delle persone attualmente positive, fermatosi nelle scorse settimane a quota 12mila: ora sono 14.081 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia cui 13.240 in isolamento domiciliare, 55 in terapia intensiva e 786 ricoverate con sintomi in ospedale. Anche in questo caso, il numero di persone affette da Coronavirus più alto si rintraccia al Nord, in Lombardia con i suoi 5.539 positivi.

Avvisi di garanzia per Giuseppe Conte e altri 6 ministri

È notizia di oggi poi quella che, legata all’epidemia di Coronavirus, riguarda Giuseppe Conte e altri 6 ministri tra cui Bonafede, Speranza, Di Maio, Gualtieri, Guerini e Lamorgese.

Tutti raggiunti da avvisi di garanzia con gravi accuse quali omicidio colposo, epidemia, abuso d’ufficio, attentato contro i diritti politi, attentato contro la Costituzione, epidemia colposa e delitti contro la salute. Accuse legate alla gestione dell’epidemia di Coronavirus.

