Dopo il super compleanno per il 18° del figlio Carlos, Fabrizio Corona si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, parlando proprio del suo rapporto con il figlio e con le sue ex. Un’intervista che ha trovato il confronto con il parere di Nina Moric che si è dimostrata scettica, augurandosi che suo figlio non rimarrà deluso dal rapporto con il padre.

Fabrizio Corona parla del crollo emotivo di Carlos

“L’ultima volta che sono stato in carcere, da marzo a dicembre dell’anno scorso, è stata la più difficile di tutta la mia vita perché mio figlio, che già aveva affrontato problemi psicologici legati a me e alla madre, ha avuto un vero e proprio crollo” ha raccontato Fabrizio Corona durante l’intervista, spiegando come siano state proprio le condizioni del figlio a spingerlo a reagire.

“Con Nina avevo già ricomposto la famiglia due anni fa, quando le ho riportato Carlos e le ho fatto riavere l’affidamento congiunto. Adesso che siamo di nuovo tutti insieme, mio figlio è un’altra persona, ha ritrovato ilbenessere fisico, psicologico e ha ricominciato a sorridere”.

Carlos lo ha salvato

Nel suo racconto, Fabrizio Corona ha spiegato come sia stata proprio la presenza del figlio nella sua vita a salvarlo.

Cuore di padre, Fabrizio Corona ha descritto il figlio come “Un’unica e assoluta anima pura in un mondo di impuri”. Per poi aggiungere come abbia un quoziente superiore alla media e di come sia in grado di parlare di qualsiasi argomento.

“Mi ha salvato da me stesso perché mi ha dato stabilità, ho bisogno di lui per stare bene così come lui ha bisogno di me. Mi consiglia, mi controlla, mi fa stare nelle regole”.

Anche Carlos è intervenuto nell’intervista parlando di entrambi i genitori descrivendoli nei pregi e difetti “Mio papà è una persona determinata, grintosa, che mette carattere in ogni cosa che fa. Non ha preconcetti, è molto aperto. E, con il tempo, è diventato meno impulsivo. – e, su mama Nina – Mia mamma, Nina Moric è una persona dolce. In alcuni momenti ha bisogno di essere coccolata, è un po’ fragile, perché ha sofferto tanto”.

Il commento di Nina Moric

Durante l’intervista, Fabrizio Corona ha parlato anche del rapporto che ha avuto con le donne della sua vita, da Nina Moric a Belén Rodriguez, passando per Silvia Provvedi e Zoe Cristofoli.

Tutte strumenti della fama, “Un progetto mediatico”.

Una dichiarazione che ha scatenato il cinico commento di Nina Moric: “Lui non ama nemmeno se stesso, ecco perché non riesce ad amare nessuno” ha detto. “Mi dispiace tantissimo per lui perché alla fine è un uomo solo. Spero che Carlos non rimarrà deluso”.

Carlos ha dunque la priorità tanto per Fabrizio Corona quanto per Nina Moric che ha aggiunto: “Penso solo a Carlos, il resto è pura finzione”.

