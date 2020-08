Nel giro di pochi giorni Daniele Mondello è passato dal cercare disperatamente e poi perdere l’amore della sua vita, sua moglie Viviana Parisi.

Oggi. Mondello vive nell’angoscia di non sapere cosa sia accaduto a suo figlio, Gioele, che era con la madre al momento della scomparsa, e che non si sa più se sia vivo o morto. In questo clima di dolore e di tensione, Daniele Mondello parla per la prima volta, affidando i suoi pensieri a Il Corriere della Sera.

Il giorno della scomparsa

La mattina della scomparsa non era accaduto niente di anomalo: “Erano circa le nove e io sono uscito per andare allo studio di registrazione.

Lei mi ha detto ‘guarda che vado al centro commerciale di Milazzo a prendere un paio di scarpe per lui’. Li ho salutati e non li ho più rivisti né sentiti, visto che lei aveva lasciato il cellulare a casa”.

Viviana Parisi ed i malesseri occasionali

Quando le ore hanno cominciato a passare e Viviana non è tornata a casa, Daniele ha cominciato a preoccuparsi, senza però pensare che ci potessero essere una connessione con i problemi che aveva avuto di recente: “Temeva il virus, per la sua famiglia.

I malesseri invece non erano quotidiani. Le succedeva di tanto in tanto e non in forma preoccupante. Una volta l’ho accompagnata a seguire una terapia e anche un breve ricovero”.

Era molto protettiva con Gioele

Daniele Mondello non sembrava però preoccupato per la moglie: “Non aveva atteggiamenti aggressivi, soprattutto con Gioele. Anzi, con lui è sempre stata molto protettiva. Non lo avrebbe dato da tenere neppure a mia madre”.

Sulle varie ipotesi riguardo alla morte di Viviana, Daniele non si sbilancia: le sembra inverosimile che si sia uccisa, ma neanche che l’abbiano uccisa.

La famiglia sta cercando Gioele

Per quanto riguarda Gioele, non sono perse le speranze di ritrovarlo: “Il fatto che non sia stato trovato accanto al corpo della mamma mi fa pensare che potrebbe essere stato lasciato in un’altra zona, che non è ancora stata battuta dai gruppi di ricerca. Anche per questa ragione mia sorella e mio fratello oggi sono andati con altri amici a cercarlo in modo autonomo. Io non li ho seguiti, non ho la forza”.

