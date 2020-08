Francesco Facchinetti non le manda a dire, anche in vacanza. Il dj ha avuto un periodo difficile, tra i ladri che sono entrati in casa sua, e gli insulti ricevuti in strada. Stavolta, mentre si godeva le vacanze in Costa Smeralda, ha assistito a una scena che l’ha profondamente irritato, tanto da pubblicare un duro sfogo sulle Storie di Instagram.

Francesco Facchinetti contro il vip che chiede lo sconto

Francesco Facchinetti è in Sardegna con la moglie Wilma Faissol e sarebbe andato a mangiare in uno dei lussuosi ristoranti della splendida Costa Smeralda.

“Qui capita spesso di uscire, di andare in qualche locale e di incontrare un sacco di personaggi famosi. Prima ero in un posto con me c’era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto“, racconta sconvolto.

L’imprenditore, che ha voluto fare vacanze totalmente italiane dopo questi mesi segnati dall’emergenza coronavirus, commenta sgomento: “Ma come c***o fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che puoi permettere di pagare e lasciare la mancia chiedi lo sconto?

Mi fai schifo!“.

Un post Instagram di Francesco Facchinetti

Lo sfogo per 20 euro di sconto

Facchinetti si rivolge a tutta la categoria dei “vip” che provano a sfruttare la loro notorietà per vantaggi materiali: “Odio gli spilorci, aridi e taccagni. Fai il figo e poi chiedi 20 euro di sconto! Una volta, chi era ricco e famoso pagava per tutti. Ora se sei ricco e famoso non vuoi pagare nulla. Che pena, che sfiga, che disagio“.

L’imprenditore non rivela l’identità del noto personaggio protagonista della vicenda, ma assicura che si tratta di un pezzo grosso. Avrebbe “milioni e milioni di fan che gli vogliono bene e che sicuramente non sanno quanto è arido di cuore“.

Il giudizio di Francesco Facchinetti, però, è tranchant: “Hai lo yacht privato, jet privato, villa con piscina, le carte nere nel portafoglio, spendi migliaia di euro di champagne in discoteca“, conclude, infuriandosi per la richiesta “di sconto perché sei famoso? La verità è che fai pena! Sei il nulla cosmico“.

Approfondisci:

Francesco Facchinetti rivede la figlia Mia e Alessia Marcuzzi: “Di nuovo insieme”

Francesco Facchinetti, chi è la mamma Rosaria Longoni