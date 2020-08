Manila Nazzaro è uscita a testa alta da Temptation Island e soprattutto insieme al suo amore Lorenzo Amoruso. La conduttrice ha conquistato il pubblico del reality dei tradimenti con le sue capacità e la sua indipendenza, ma a quanto pare non tutti hanno gradito la permanenza di Manila sull’isola dei fedifraghi.

Tra i suoi detrattori più spietati ci sarebbero i figli dell’ex Miss, che non avrebbero mancato di criticare alcuni atteggiamenti della madre, come racconta lei stessa.

Manila Nazzaro: i figli “mi hanno massacrata”

In molti si chiedono come reagiscano i familiari di quanti partecipano ai reality e come vengono accolti i concorrenti finita la trasmissione.

Lo svela Manila Nazzaro a Vero Tv, a cui racconta l’accoglienza tutt’altro che calda dei figli, Nicolas e Francesco Pio Cozza, avuti con Francesco Cozza.

I ragazzi, 14 e 9 anni, avrebbero temuto che Temptation Island fosse la fine della storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. “Mi hanno simpaticamente massacrata e rimproverata di aver ballato troppo e spalmato troppe creme. Loro adorano Lorenzo e avevano paura che mi avrebbe lasciata“, ha spiegato la conduttrice.

Un post di Manila Nazzaro insieme al figlio Francesco Pio

Si cerca casa insieme

In realtà Temptation Island sembra abbia fatto uscire la coppia più unita che mai. Merito soprattutto di Lorenzo Amoruso, che è riuscito a mostrarsi per quello che è, senza fingere o dissimulare le sue insicurezze, ma affrontandole insieme a Manila. “Sapevo che uomo era. La sua bontà d’animo e i suoi valori“, racconta Manila, “È un omone dal cuore tenero e sono emerse alcune sue fragilità che hanno avuto un impatto su di me. Mi sono innamorata ancora di più di lui e sono orgogliosa“.

Tra i piani c’è la ricerca di una casa per tutta la famiglia a Roma, e anche dal punto di vista professionale i progetti non mancano. Al momento Manila Nazzaro sta conducendo E la chiamano Estate, su Rai 2, insieme al collega Federico Quaranta. Le nuove avventure televisive per lei potrebbero essere solo all’inizio.

Approfondisci:

Manila Nazzaro, lo schiaffo di Antonella Elia a Pietro Delle Piane: “Ha fatto bene”