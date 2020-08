Monica Setta è stata riconfermata alla conduzione di Unomattina in famiglia a fianco di Tiberio Timperi. La decisione è figlia di una stagione molto positiva, che ha premiato la coppia di conduttori con ottimi ascolti. Nonostante questo risultato, la giornalista ha confessato di non essere diventata amica di Tiberio Timperi: “A differenza di altre coppie della Tv, io e Tiberio non siamo diventati amici – ha raccontato in un’intervista al settimanale Vero – non ho neanche il suo cellulare né ci seguiamo sui social”.

Il successo di ascolti

Per Monica Setta, la conduzione di Unomattina in famiglia rappresentava il ritorno su Rai 1 dopo tanti anni.

Poteva essere un rischio sul piano professionale, tenendo in considerazione che si trattava di modificare un meccanismo già rodato; “Abbiamo avuto un enorme successo e non era scontato – spiega ancora la Setta nell’intervista – Inizialmente avevo timore, perché il programma era storico, aveva 33 anni e Tiberio ne conduceva l’edizione numero 23, la novità ero indubbiamente io”.

Con Timperi un rapporto “cordiale e professionale”

Raggiungere risultati così positivi in termini di ascolti è stato possibile anche grazie al rapporto particolare che si è venuto a creare fra i due conduttori.

Pur non diventando veri e propri amici, Monica Setta e Tiberio Timperi hanno condiviso lo stesso percorso, fatto di gentilezza e rispetto; “Il nostro rapporto cordiale e professionale, anche se mai confidenziale, ha funzionato alla grande – racconta la Setta a Vero – Non abbiamo mai bevuto un caffè insieme fuori dagli studi Rai di via Teulada”. Questo forse anche perché, spiega lei: “Io divido nettamente fra lavoro e amicizia, i miei amici più cari fanno tutti mestieri diversi dal mio”.

La riconferma al timone di Unomattina in famiglia

A causa dell’emergenza coronavirus, la stagione televisiva 2019/2020 ha vissuto momenti molto difficili. I grandi cambiamenti nei palinsesti Rai, a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, non rendevano scontata nemmeno la riconferma del duo. È forse per questo che la notizia ha colto di sorpresa la stessa Monica Setta: “Quando il direttore di Rai1 Stefano Coletta mi ha scritto sono impazzita di gioia – confessa – Non ho potuto parlare fino all’annuncio ufficiale dei palinsesti, ma avrei gridato a tutti la mia felicità”.

