Grandi attese per la puntata di domani di Io e Te, con un ospite davvero speciale. Pierluigi Diaco ospiterà infatti il “caso televisivo” dell’estate, Filippo Bisciglia, reduce da un’edizione record di Temptation Island. I conduttori faranno una lunga chiacchierata e probabilmente avremo modo di conoscere meglio l’ex gieffino.

Filippo Bisciglia: faccia a faccia a Io e Te

La puntata di domani di Io e Te inizierà alle 14.30, per le tribune elettorali pre-referendum. Il contenuto però sarà certamente d’eccezione, con Filippo Bisciglia prontissimo a fare una “lunga chiacchierata“, come l’ha chiamata nelle sue Storie Instagram, con Pierluigi Diaco.

Anche il conduttore Rai sembra molto felice della prospettiva: “Domani avremo un’esclusiva, è il caso televisivo di questa estate ma soprattutto è stato un concorrente eccezionale dell’edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti, Filippo Bisciglia“. Pierluigi Diaco anticipa: “Verrà qui per un’intervista faccia a faccia. È un mio amico, è una persona che io stimo molto, tra l’altro canteremo insieme, lo accompagnerò con la chitarra“.

I molti successi di Filippo Bisciglia

Si prospetta dunque una puntata scoppiettante, soprattutto per la grande curiosità suscitata da Filippo Bisciglia dopo questa edizione di Temptation Island.

Il conduttore è decisamente discreto sulla sua vita personale, che sappiamo condivide da 12 anni con la showgirl Pamela Camassa. Coppia affiatatissima, i due si mostrano molto felici insieme: “Lei che mi sopporta e supporta da anni .. Santa subito“, ha scritto poco tempo fa su Instagram pubblicando una delle poche foto insieme.

Da gieffino a conduttore

Professionalmente Filippo Bisciglia è riuscito ad arrivare lì dove molti concorrenti di reality sognano.

Dopo essere arrivato secondo alla sesta edizione del Grande Fratello, il conduttore è stato scelto da Maria De Filippi per Temptation Island, dopo aver partecipato come concorrente a Tale e Quale Show e Amici Celebrities. In questo momento si sta godendo le vacanze in Sicilia, ma per lui in autunno potrebbero esserci sorprese interessanti.

