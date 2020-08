Sono momenti cruciali per la ricostruzione di quanto accaduto a Viviana Parisi e il piccolo Gioele, scomparsi il 3 agosto scorso. Nei giorni scorsi sono stati ritrovati dei resti compatibili con Gioele e nelle scorse ore gli indumenti sembra siano stati riconosciuti dal padre del bambino, Daniele Mondello.

Le condizioni psicologiche di Viviana

Nelle scorse ore Daniele Mondello ha commentato le notizie che circolano sui problemi psicologici che avrebbe avuto la moglie: “Viviana non era in cura e non seguiva alcuna terapia, ha solo preso per 4 giorni due pillole e poi ha smesso lei, di sua volontà“, riporta AdnKronos.

“Viviana non aveva con sé alcun bancomat e ne i 500 euro come è stato scritto“, ha aggiunto ancora.

Claudio Mondello, avvocato della famiglia e cugino di Daniele Mondello, aveva infatti rivelato di un certificato medico del 17 marzo scorso, rilasciato a Viviana Parisi, dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto: “Viviana soffriva di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a una crisi mistica“, riporta il Corriere della Sera. La Scientifica avrebbe sequestrato questo certificato nel cruscotto dell’Opel Corsa della Parisi, lasciata sull’autostrada dopo l’incidente.

Il riconoscimento delle scarpe

Ieri Daniele Mondello ha riconosciuto le scarpette blu di Gioele, ritrovate vicino ai resti del bambino. “Quelle scarpe gliele ho comprate io con Viviana“, avrebbe dichiarato dopo il riconoscimento. Sono state ore difficilissime per Mondello che nelle scorse ore, si è scagliato contro i metodi delle ricerche: “Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti, mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche“, sottolinea ancora parlando delle domande che in queste ore lo attanagliano.

“La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia. Viviana e Gioele vi ringraziano ed io vi mando un abbraccio enorme, siete stati grandi!!“, aveva scritto su Facebook.

