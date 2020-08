Grazie Luca Baldi Un nubifragio si è abbattuto su Cortina. Strade invase in pochi minuti da fango e detriti, allagati scantinati, Il ru ruoiba è esondato. Al lavoro in questo momento decine di Vigili del fuoco impegnati in una cinquantina di interventi.Particolarmente colpita la zona di Verocai e Pierosà dove un fiume di fango e detriti in pochi minuti ha invaso parte dell'ex Ferrovia e parte di via Majon. Allagati scantinati.Stato di allerta ad Alverà… Mezzo metro di acqua al minigolf di via del Castello…