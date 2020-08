Mentre continua ad aumentare la lista dei vip che risultano positivi al Coronavirus, molti dei quali dopo aver passato l’estate in Sardegna con tappa al Billionaire di Flavio Briatore, anche lui positivo.

Anche Gianni Morandi ha deciso di sottoporsi al tampone dando lui stesso l’annuncio. Il cantante si trova in questi giorni a Bologna, dopo aver passato le ultime settimane in vacanza in diverse zone dell’Italia.

Gianni Morandi sottoposto a tampone

È stato lo stesso Gianni Morandi ad annunciare di essersi sottoposto a tampone per il Coronavirus. Lo ha fatto tramite una foto postata sul suo profilo Instagram, dove si vede il cantante sorridere, anche se con indosso la mascherina, accanto ad un medico con in mano il flaconcino contenente il suo tampone.

“Oggi ho fatto il tampone…” ha scritto il cantante, che si è sottoposto all’esame a Bologna. Il cantante non ha reso noto l’esito, ma in molti si sono riversati sul suo profilo social chiedendogli come mai questa decisione, preoccupati per le sue condizioni e chiedendogli se ha manifestato sintomi. Altri invece si sono lasciati andare all’ironia, commentando citando una delle sue canzoni più famose: “Uno su mille ce la fa”.

Gianni Morandi: vacanze italiane

Come Chiara Ferragni e Fedez, anche Gianni Morandi ha passato l’estate a girare per le zone più belle d’Italia. In molti suoi post ha sfidato i fan postando la sua foto in una piazza e chiedendo loro di indovinare dove si trovasse. L’isola di Ponza, il Cilento, l’Abruzzo, le Marche e i suoi borghi, il Salento, Orvieto, la Calabria… tante le tappe toccate dal cantante che ha voluto mostrare il suo sostegno al turismo italiano.

Approfondisci:

Tutto su Gianni Morandi

Tutto sul Coronavirus

Gianni Morandi: gli emozionati auguri al figlio Tredici Pietro per il suo compleanno

Laura Efrikian: il dramma della morte di Serena, prima figlia di Gianni Morandi

Gianni Morandi e Anna ospiti da Al Bano e Loredana Lecciso