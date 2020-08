Durissime critiche stanno piovendo addosso all’ex tronista e influencer Andrea Melchiorre. Qualche giorno fa, lo stesso aveva annunciato di essere stato trovato positivo al Coronavirus mentre si trovava in Sardegna. Da allora, è iniziato il periodo di quarantena obbligatorio, che Melchiorre ha documentato con storie e video giornalieri. Un passaggio, questo, non molto apprezzato e che gli è costato la rabbia popolare.

Tra gli highlights di Andrea Melchiorre c’è “Covid-19”

A rilanciare il dettaglio è stato, tra gli altri, la pagina Trash Italiano. Qui, è apparso uno screenshot del profilo Instagram di Andrea Melchiorre.

In bella vista, tra gli highlights (ossia quei gruppi di storie che si possono raggruppare e tenere ben in evidenza nel profilo), c’era un iconico “Covid-19”, con tanto di simbolo del virus. All’interno, tutta la cronistoria della quarantena con misurazioni della febbre, racconto dei sintomi e molto altro.

Il dettaglio sulla pagina IG di Andrea Melchiorre

In molti, però, si sono indispettiti per questa “tendenza” dei vip a spettacolarizzare o comunque mettere in primo piano anche una cosa del genere, che ha causato molto dolore e tutt’ora rappresenta un limite alla vita normale di milioni di persone.

La replica di Andrea Melchiorre alle critiche

Non si è fatta attendere però la risposta dell’ex partecipante di Uomini e Donne, rimasto in Sardegna per la quarantena. Nelle storie di poche ore fa, dice: “Ho visto che tante persone mi stanno muovendo delle critiche perchè ho lasciato in evidenza delle stories con scritto Covid-19, però se provate a usare un briciolo di intelligenza e non puntare il dito, è semplicemente un documentare la malattia che sto vivendo“.

L’influencer ha poi continuato: “Non è una mancanza di rispetto nei confronti di nessuno“.

Il suo scopo, dice, è raccontare la solitudine, la noia, il malessere e “cosa fare e come comportarsi, visto che c’è poca informazione a riguardo“.

Andrea Melchiorre, dopo la critica arriva il passo indietro

Nelle storie, Andrea Melchiorre annuncia che non toglierà quelle stories, attaccando poi direttamente chi avrebbe scatenato le dure critiche contro di lui, ossia Trash Italiano. “È un post creato per incitare l’odio, è quello che mi fa arrabbiare – dice Melchiorre – Le storie le ho fatte prima la pandemia e le continuerò a fare anche dopo.

Non sto strumentalizzando una malattia, che io ho“.

Dopo aver aggiunto che non si farà più passare per qualcosa che non è e specificato che “Io ho il Covid e sto cercando di affrontarlo con il sorriso e la leggerezza“, Melchiorre ha fatto però un passo indietro. Dagli highlights è sparita la cartella Covid-19, sostituita da “Quarantena” col simbolo dei 4 mori sardi. Un modo per stemperare la tensione e le critiche.

