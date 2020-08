Periodo complicato per Luigi Di Maio, dal punto di vista mediatico. Da un lato le importanti e pressanti questioni che deve affrontare come Ministro degli Esteri, dall’altra la Rete che non gliene fa passare neanche una, specie visto il suo ruolo istituzionale. E mentre ancora monta la polemica per la sua auto-ironia sull’eccessiva abbronzatura, ora spuntano alcune foto di Oggi a creare scandalo attorno a Di Maio e Virginia Saba.

L’abbronzatura di Di Maio diventa virale

In primo luogo, nei giorni scorsi ha molto stupito come Luigi Di Maio è rientrato dalle vacanze in Sardegna, dove è stato anche duramente contestato per la foto senza mascherina insieme ad Andrea Scanzi ed altri.

Quindi, alla sua prima apparizione ufficiale come Ministro si è notato l’abbronzatura decisamente esagerata di Di Maio. Tanto è bastato alla rete per creare fotomontaggi che ironizzassero sul suo aspetto.

Meme che lo stesso Di Maio ha condiviso, ringraziando “per avermi reso questa giornata più leggera” ma cadendo nuovamente nella polemica. Infatti, molti utenti hanno contestato l’ironia fatta sulla blackface, una pratica duramente contestata specie in questi periodo.

Inoltre, in un fotomontaggio appare come membro della famiglia Robinson di Bill Cosby, condannato però per violenza sessuale.

Il post di Luigi di Maio in cui si prende in giro

Le foto hot di Luigi Di Maio e Virginia Saba

A far notizia ora sono le foto pubblicate in esclusiva su Oggi di Luigi Di Maio e Virginia Saba in vacanza insieme. I due hanno passato un periodo a Villasimius e sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi e, in un caso, addirittura sul filo dello scandalo. In molte immagini, si vede infatti il Ministero dell’Interno scherzare sulla spiaggia e in acqua con la compagna Virginia Saba, tra risate e baci.

Le foto di Oggi su Luigi Di Maio e Virginia Saba

C’è una foto in particolare, però, che ha scatenato l’ironia, ma anche le pesanti critiche del web.

Luigi Di Maio e Virginia Saba, lo scatto in acqua fa scandalo

La foto che sta facendo il giro della Rete, vede Di Maio e la Saba in acqua, in una posizione decisamente compromettente. Anche l’espressione dell’ex capo politico dei 5 Stelle, si presta ad interpretazioni e ironie erotiche.

Succede quindi che diventa virale e in molti stanno commentando questa foto. Chi più seriamente, come la giornalista Maria Teresa Meli, che sembra richiamarlo al dovere: “Mentre il confronto tra Grecia e Turchia si fa incandescente, Giggi si diverte con la compagna“; e chi più ironicamente: “Abbiamo abolito la pubertà“, lo sbeffeggia un utente, “Penserei a battute sul Kamasutra, ma temo che Di Maio stesso le ripubblichi taggando l’ambasciata indiana” dice un’altro.

La foto di Luigi di Maio e Virginia Saba che sta facendo scandalo

Interviene anche il fotografo

La questione ha polarizzato così tanto la Rete che è intervenuto direttamente il fotografo che ha immortalato Luigi Di Maio e Virginia Saba in acqua.

Su Twitter, spiega: “È uno scatto ingannevole, come spesso capita. I due hanno mantenuto per tutto il tempo un comportamento sobrio“.

Quindi, aggiunge: “Trovo assurdo e sessista che qualcuno ci speculi sopra. Per la prima volta nella vita ho trovato un politico umile e gentile“. E conclude: “Quello scatto è parte di una sequenza dove giocavano in acqua, vergognatevi a fare certe allusioni“. La stessa Virginia Saba ha condiviso il post Facebook del fotografo, ringraziandolo per la chiarezza.

Risposta del fotografo Alex Fiumara sulla foto di Luigi Di Maio

