Oggi è il compleanno di Luigi Di Maio: il politico pentastellato spegne 34 candeline. Quale migliore occasione per organizzare una fuga d’amore con la fidanzata Virginia Saba? In poco più di un anno di relazione, la coppia ci ha abituato a tenere dichiarazioni di affetto sui social. Instagram diventa così la piazza virtuale da cui Virginia fa gli auguri alla sua dolce metà.

Gli auguri di Virginia a Luigi Di Maio

“Buon compleanno, cuore mio”, scrive Virginia Saba su Instagram a corredo di una foto in cui bacia con delicatezza un Di Maio sorridente.

Sullo sfondo, il mare sardo: la coppia ha deciso di festeggiare il 34esimo compleanno di Luigi Di Maio nella terra d’origine della fidanzata. “Non ci tornavo da due anni”, ha rivelato sui social Virginia alcuni giorni fa. “Avevo una nostalgia immensa e non ricordavo che Simius e Porto Giunco fossero così belle”, ha aggiunto. Amore e mare cristallino: quale miglior binomio per festeggiare?

Di Maio e Saba sempre più innamorati

Luigi di Maio e Virginia Saba formano ufficialmente una coppia da marzo 2019, quando il politico grillino annunciò felice la loro relazione a Barbara D’Urso durante Pomeriggio 5.

Virginia, classe 1982, è una giornalista professionista e ha un passato da giocatrice di pallacanestro. Si è sempre mostrata di supporto al compagno nei momenti di tensione politica o difficoltà, come quando a inizio 2020 Di Maio decise di lasciare la guida del Movimento 5 Stelle.

I 34 anni di Luigi Di Maio: l’ascesa nel mondo della politica

Giunto a 34 anni, Luigi Di Maio può vantare una carriera politica non indifferente. La sua biografia è quella di un giovane ambizioso, che in 10 anni è passato dal fare lo steward allo stadio al guidare il primo partito italiano.

Originario di Avellino, negli anni universitari svolazza dalla facoltà di Ingegneria a quella di Giurisprudenza, per poi dedicarsi alla politica candidandosi come consigliere comunale e militando nel Movimento Cinque Stelle. Sarà proprio il successo del M5S ad aprirgli le porte della Camera dei Deputati nel 2013. Da allora, il curriculum vitae di Luigi Di Maio si è riempito di incarichi politici rilevanti, da vice presidente della Camera a Ministro dello Sviluppo Economico. Attualmente è Ministro degli Esteri: una figura nevralgica in questi mesi in cui il rapporto con l’Europa e il MES sono sotto i riflettori.

Ma, almeno il giorno del compleanno, forse Di Maio preferisce non pensarci.

