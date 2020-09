La notizia ha tenuto banco nelle scorse ore dopo che il programma di Pierluigi Diaco, Io e te, era stato sospeso a causa del coronavirus: un membro dello staff è risultato positivo e, come previsto dalle procedure della Rai, il programma è stato sospeso. Nel frattempo tutti gli altri membri dello staff sono stati sottoposti a tutti i controlli di rito, compreso il conduttore Pierluigi Diaco.

L’esito del tampone di Pierluigi Diaco

“Fortunatamente sia il tampone che l’esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi“, ha raccontato Pierluigi Diaco all’Adnkronos.

Una collega però è risultata positiva: “Il mio pensiero va alla collega che è risultata positiva e alla mia squadra. La collega positiva sarà ora sottoposta ad un nuovo tampone di controllo“, ha spiegato.

La trasmissione intanto non andrà in onda: “Non so ancora se riusciremo a tornare in onda per le ultime puntate di ‘Io e te’ previste fino a venerdì 4 settembre. Ciò che importa in questo momento è la sicurezza e la salute di tutti. Sono in contatto con la direzione di Rai1, che ringrazio per la costante vicinanza, per capire come procedere“, conclude spiegando la situazione che vivono ora al programma.

Ballando con le stelle e il covid

Io e te non è l’unico “problema” della Rai. Ad affrontare l’allarme coronavirus anche Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci. Anche le riprese del programma della conduttrice sono state interrotte dopo il primo caso: quello della positività al Covid-19 di uno dei ballerini, Samuel Peron. Ma non è l’unico. Dopo i controlli effettuati su tutto lo staff anche l’ex di Diletta Leotta è risultato positivo: “Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina“, ha spiegato Milly Carlucci in un video su Instagram: “Ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron, lì come sapete c’è stato un focolaio importante“, ha aggiunto ancora.

I controlli quindi andranno avanti prima della ripresa del programma.

Approfondisci

Diaco ancora nei guai: scontro con la collega in diretta radio

Pierluigi Diaco, ospite d’onore a Io e Te: l’intervista a Filippo Bisciglia

Covid a Ballando con le stelle: le parole di Milly Carlucci