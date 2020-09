Mancano pochi giorni al ritorno in tv di Eleonora Daniele e del suo programma di successo Storie italiane. La conduttrice si dice pronta ad affrontare questa nuova stagione televisiva, la prima da neo-mamma. E in un’intervista a DiPiù Tv ha rivelato come ha intenzione di organizzare la sua vita, divisa tra la figlia Carlotta e gli impegni in Rai.

Eleonora Daniele pronta al ritorno in Rai

Il 7 settembre è la data fissata per il ritorno su Rai1 di Storie Italiane. Ritorna dunque l’appuntamento della mattina degli italiani con Eleonora Daniele, confermata alla conduzione dopo il successo della scorsa edizione.

Un’edizione, l’ultima, caratterizzata indubbiamente dalla difficile emergenza Covid ma anche da una lieta novella. La conduttrice, infatti, lo scorso 25 maggio ha dato alla luce la sua primogenita, Carlotta. Una felicità immensa per la Daniele, che ha anche festeggiato il suo primo compleanno da mamma il 20 agosto. Ma ora che la nuova stagione televisiva è alle porte, per la conduttrice è tempo di organizzare al meglio la sua vita. Non solo per gli impegni che la vedranno coinvolta in Rai, ma anche per le cure e la salute della sua principessina.

La piccola Carlotta rimarrà a casa

Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, Eleonora Daniele ha rivelato come ha intenzione di organizzare la sua vita a partire dal ritorno in tv. “Carlotta mi aspetterà a casa, una tata sarà con lei nelle ore in cui sarò in televisione“, ha rivelato. L’emergenza Covid è sempre attuale e la conduttrice non se la sentirebbe di portare con sé la piccola e lasciarla in camerino: troppi i rischi per la sua salute. La bambina, dunque, rimarrà a casa e sarà una tata a prendersi cura di lei quando mamma Eleonora è impegnata in Rai.

Al settimanale ha rivelato anche di essere dispiaciuta per non avere al suo fianco l’amata figura materna: “Mi sarebbe piaciuto avere accanto la mia mamma, ma lei vive a Padova“. In assenza di questo prezioso supporto, la Daniele è pronta a risistemare la sua vita e ad offrire alla piccola Carlotta tutte le cure necessarie quando lei sarà assente.

Approfondisci

Eleonora Daniele, dopo la maternità ricomincia la nuova stagione di Storie italiane

Eleonora Daniele, compleanno da mamma: “Lei il regalo più bello”

TUTTO su Eleonora Daniele