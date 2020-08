Eleonora Daniele spegne 44 candeline e condivide con i fan la gioia del suo primo compleanno da mamma. La conduttrice di Storie Italiane ha avuto la primogenita Carlotta lo scorso 25 maggio con il marito Giulio Tassoni e da allora è stata sommersa dalla gioia. Non c’è fretta per il bis, come ha raccontato in un’intervista, per il momento è più che felice di godersi la prima estate da mamma insieme a Carlotta.

Eleonora Daniele, il primo compleanno con Carlotta

Eleonora Daniele pubblica un dolce scatto sui social in cui mostra la figlia Carlotta, addormentata vicino a lei sul lettone.

“Oggi il mio primo compleanno da mamma. Che dirvi. La felicità? Lei il regalo più bello“, scrive la conduttrice. Non mancano sotto il post gli auguri di amici e fan, tra cui la madrina della bambina Mara Venier.

Cuori e felicitazioni anche da parte dell’amica Maria Grazia Cucinotta e dal collega Salvo Sottile, molto legato alla Daniele e”zio” di Carlotta. Poi Stefania Orlando, Manila Nazzaro e Alberto Matano, tutti mostrano il loro affetto per madre e figlia.

Il post Instagram di Eleonora Daniele

E ora si torna a lavoro

Eleonora Daniele si gode gli ultimi giorni di vacanza con la figlia prima di tornare a Storie Italiane, in onda dal 7 settembre.

D’altronde, a Sorrisi e Canzoni, la conduttrice aveva spiegato che proprio gli impegni lavorativi scoraggiano la prospettiva di avere altri figli, per il momento.

“Ora non ci penso proprio. Anche se devo ammettere che una bambina come Carlotta fa venire voglia di farne altri 20. Però non bisogna essere egoisti: bisogna fare i conti con la realtà e con il tempo che si ha, perché i figli vanno cresciuti dai genitori e non dalle tate“, ha dichiarato

I fan saranno felicissimi di rivedere la loro beniamina su Rai 2, dato il grande successo che Eleonora Daniele ha con Storie Italiane.

Per il momento però il pensiero della conduttrice è spegnere le candeline in famiglia.