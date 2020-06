Il panorama televisivo italiano delle ultime settimane è dominato dalla umanissima storia di Eleonora Daniele, la conduttrice appena diventata mamma. Un racconto, il suo, che appassiona anche perché si lega ad altri volti che intrattengono milioni di italiani ogni giorno: amici e colleghi come Alberto Matano, o la madrina d’eccezione Mara Venier. L’affetto tra le due è evidente e le stesse non perdono occasione per ricordarselo a vicenda. L’ultima, in ordine di tempo, è stata proprio Eleonora Daniele dal suo profilo Instagram.

Il racconto del parto a Domenica In

L’occasione scelta da Eleonora Daniele, che da pochi giorni stringe la piccola Carlotta assieme al marito Giulio Tassoni, è il repost di un estratto della sua ospitata a Domenica In.

Qui, domenica scorsa e per la prima volta, Eleonora Daniele ha raccontato dettagli del parto e dei primi momenti assieme alla sua bambina.

Tornati a casa da meno di una settimana, non poteva che essere la madrina Mara Venier a ospitare il suo racconto. La conduttrice si è spesa anche in parole al miele per la collega e amica, elogiandola per come ha tirato dritto durante l’emergenza Coronavirus.

La paura di Mara Venier

Il mondo televisivo si è interrogato in questi mesi sul suo compito e ruolo. Mara Venier stessa ha raccontato che voleva sospendere Domenica In, ma qualcosa e soprattutto qualcuno l’hanno convinta ad andare avanti. “Ti devo fare i complimenti per come hai portato avanti il tuo programma con successo, durante questi mesi terribili – ha detto alla Daniele – Tu col pancione, ti guardavo la mattina e quando avevo deciso di lasciare Domenica In perchè ero terrorizzata, per me e mio marito“.

Quindi il ringraziamento di cuore: “Io guardavo te e mi hai dato la forza per continuare con questa Domenica In. Sei una donna speciale“.

La risposta di Eleonora Daniele

Condividendo questo estratto da Domenica In, Eleonora Daniele ha ricambiato l’affetto per Mara Venier, rispondendo “complimento su complimento” a quanto detto dalla madrina di Carlotta. “Ringrazio una grande professionista come Mara Venier, che ha riportato Domenica In al grande successo“.

Oltre ai complimenti professionali, la Daniele ha aggiunto anche un carico di personale affetto, ringraziandola “per avermi accompagnato nei momenti della gravidanza e nascita della piccola Carlotta sempre con tanto affetto e amicizia“.

Poi ha concluso: “Mara sei una veneta tosta! E io e Carlotta ti aspettiamo per il battesimo“. Un appuntamento che sicuramente troverà spazio e copertura nel salotto dell’orgogliosa madrina.

