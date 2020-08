Nuovo coinvolgente messaggio pubblicato su Instagram da parte della conduttrice tv Eleonora Daniele. La presentatrice si trova in vacanza nell’Argentario, in Toscana, e insieme a lei nella foto pubblicata c’è Giovanni Soldini, velista famoso in tutto il mondo per le sue lunghe navigazioni in solitaria. La passione per il mare e per la natura in generale sono infatti due punti in comune fra Soldini e la Daniele, che in passato ha anche condotto Linea Verde per alcuni anni.

Il messaggio di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele è sposata da quasi 1 anno con l’imprenditore Giulio Tassoni e da pochi mesi è diventata madre della piccola Carlotta, che vanta una madrina d’eccezione, Mara Venier.

La Daniele si è ora concessa qualche giorno di vacanza al mare in Toscana, prima di tornare ai suoi impegni televisivi su Rai 1. E proprio in Toscana Eleonora Daniele ha incontrato Giovanni Soldini, celebrando l’incontro con una foto su Instagram, accompagnata da una dedica rivolta all’uomo.

“Un vero navigatore solitario” ha commentato la foto Eleonora Daniele, rivolta a Soldini “che sa attraversare le onde vivendo nel profondo il grande senso del mare e della vita” ha aggiunto, elogiando le qualità umane del famoso velista.

Il testo accompagna un’immagine che ritrae la Daniele e Soldini insieme, abbracciati e sorridenti.

Il post su Instagram di Eleonora Daniele con Giovanni Soldini

Chi è Giovanni Soldini

Giovanni Soldini, appassionato di vela fin da piccolo, vive in Liguria ed è oggi uno dei più celebri velisti italiani conosciuto in tutto il mondo. Ha compiuto due volte il giro del mondo in solitaria e gareggia abitualmente in tutte le più importanti regate di vela. Sposato e padre di 4 figli, Soldini ha anche ricevuto 2 medaglie d’oro al merito di Marina, ed è stato nominato Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana grazie ai risultati sportivi ottenuti in mare.

Tutto pronto per il ritorno di Storie Italiane

Eleonora Daniele dovrà presto lasciare le bellezze naturali dell’Argentario per tornare alla conduzione di Storie Italiane, confermato per l’ottava edizione nella mattina di Rai 1. Il programma, che in origine si chiamava Storie Vere, tornerà in onda a Settembre e sarà la prima volta da mamma per la Daniele. In primavera la conduttrice era infatti rimasta al timone di Storie Italiane fino all’ultimo prima del parto, per poi lasciare il posto a Marco Liorni.

Approfondisci

Tutto su Eleonora Daniele

Eleonora Daniele racconta il parto: il dettaglio della nascita di Carlotta

Eleonora Daniele: il messaggio per la piccola Fatima, uccisa a 7 anni