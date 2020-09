Sembra che Caterina Balivo abbia davvero deciso di prendersi una pausa dalla televisione. E non solo: basta anche a trucco, luci, filtri, riflettori.

L’ex conduttrice di Vieni da Me ha infatti deciso di entrare in un modo di totale libertà dallo stress e si è mostrata sui social totalmente senza filtri (ma comunque bellissima e molto autentica).

Caterina Balivo senza trucco

Una felpa comoda, i capelli spettinati e la pelle abbronzata dal sole preso di recente: Caterina Balivo si presenta così, ancora un po’ assonnata e in procinto di fare colazione, ai suoi follower.

La sua espressione è riflessiva e quieta, e piene di pensieri sembrano anche le sue parole: “Primo settembre, sei arrivato! E ora da dove si parte? Riordino capelli e idee e ci rivediamo più tardi. Aggiorniamoci”.

Quali sono i progetti di Caterina Balivo? Ai fan insistenti che la vorrebbero di nuovo in televisione lei parla di pausa prolungata, e dice: “Passerà un po’, così ringiovanisco un po‘ “.

L’estate di Caterina Balivo

Non si conoscono i dettagli dietro la fine della collaborazione come conduttrice a Vieni da Me, ma a quanto pare la conduttrice aveva bisogno di staccare.

Le recenti vacanze le hanno regalato preziosissimi sorrisi: con i figli ed il marito ha passato bellissime settimane nell’argentario, sempre in costume e priva di qualsiasi make up, in compagnia dei nonni e della famiglia in generale. Quest’estate la famiglia Balivo ha anche festeggiato il matrimonio della sorella della conduttrice, Sarah, a Favignana. Le due sono molto legate e la conduttrice ne ha approfittato per fare gli auguri agli sposi su Instagram: “E anche la mia Saretta si è sposata!

@pieribus mi raccomando, trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cora a casa!”.

Addio a Vieni da Me: le parole della Balivo

Nel salutare il pubblico della fascia pomeridiana, Caterina Balivo aveva parlato con i suoi telespettatori con il cuore in mano: “Sono 15 anni che vi saluto tutti i pomeriggi. Penso a Festa Italiana, Italia sul Due, Detto Fatto e Vieni da me. Questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose. Per questo motivo, è tempo che lasci questo porto sicuro che ho contribuito anch’io a lanciare due anni fa.

È tempo di fare nuove esperienze. Mi mancherete, ma sono sicura che non ci perderemo di vista”.

Ora i telespettatori aspettano di capire chi sostituirà Caterina Balivo a Vieni da Me, e sperano che sia un nome adeguato alla sostituzione.

Pausa dal lavoro per Caterina Balivo

La Balivo in quel periodo aveva ribadito più volte come fosse stata una sua decisione non essere più al timone del programma, e tutti si sarebbero aspettati di sapere presto qualcosa di più riguardo alle “nuove esperienze” di cui parlava la conduttrice.

In verità, a quanto pare, non si tratta di esperienze che farà nel breve termine.