“Insieme nella buona e nella stanca sorte“, scrive così Marcello Masi su Instagram in riferimento alla sua spalla a La Vita in diretta Estate, l’amatissima conduttrice Rai Andrea Delogu. Così infatti, il conduttore non ha lasciato da sola la Delogu che, molto stanca, è crollata nel pieno della diretta.

Andrea Delogu poco in forma, crolla in diretta

Complice forse una forte stanchezza o qualche piccola linea di febbre, una condizioni di salute non proprio al top per Andrea Delogu che l’ha tradita nel piendo della diretta di ieri pomeriggio. Proprio così infatti, l’amata conduttrice Rai non è riuscita a trattenersi quando, in onda, ha deciso di togliersi dapprima gli alti tacchi che indossava non sentendosi benissimo, come spossata.

Il gesto del collega Marcello Masi

Un escamotage che però non è servito troppo: poco dopo infatti, la Delogu ha deciso di sedersi qualche istante per terra cercando di riprendersi dal crollo più fisico che altro. E in quel momento, la sua fida spalla Marcello Masi, non l’ha lasciata affatto sola anzi. Osservando la collega in difficoltà, Masi ha deciso di andarle in contro sedendosi per terra anche lui senza titubare un secondo.

Un gesto molto carino nei confronti della collega che anche in un momento di defaillance, pur trovandosi in diretta televisiva, ha trovato un amico a darle manforte.

L’elogio degli spettatori

In molti, già prima della diretta, avevano osservato la Delogu su Instagram in preda ai preparativi per la puntata che già annunciava di non sentirsi al top. Li stessi, dopo la diretta, hanno poi potuto scorgere le amorevoli parole che Masi ha voluto dedicare alla Delogu con tanto di risposta della conduttrice.

In tanti hanno apprezzato il dolce gesto di Masi, commenti che la stessa Delogu ha voluto condividere in tutti i sensi: “Amami forte come quando Marcello Masi si siede a terra accanto ad Andrea Delogu durante la diretta“.

Approfondisci

Maurizio Costanzo su Andrea Delogu e Marcello Masi: “Meritano elogio”

Andrea Delogu, l’elogio a Pierluigi Diaco scatena il web: “L’hai sparata grossa”

La Vita in Diretta Estate, Andrea Delogu in lacrime per il caso di Gioele Mondello