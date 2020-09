Gemma Galgani ha un nuovo amore? È questo il dubbio che insinuano alcuni criptici video pubblicati sulla pagina di Uomini e Donne che mostrano Gemma intenta ad incontrare una persona misteriosa.

Tutti gli amori di Gemma

Gemma ha accantonato già da tempo il Gabbiano (il fascinoso Giorgio Manetti, primo fidanzato di Emma all’interno del programma), ha messo da parte alcune storie rivelatesi senza particolare importanza (come quella con Marco Firpo), ed è passata con agilità al giovanissimo Sirius (la loro differenza d’età ha fatto chiacchierare i fan).

Gemma cerca un nuovo fidanzato

Ora Gemma Galgani torna in pista, pronta ad innamorarsi di nuovo, o almeno così pensavano i fan del programma fino a poco tempo fa.

Alcuni video del canale Instagram del programma hanno mostrato come la bella ed elegante Gemma sia in uno stato di trepidazione, come se ci fosse già qualcuno ad attenderla: che ci sia per lei un Cavaliere particolarmente speciale? O, addirittura, un vero e proprio fidanzato già conosciuto nell’estate?

I video con Gemma di Uomini e Donne

Nei video si vedono solo piccoli dettagli di Gemma: i piedi che calzano scarpe con tacco, un lembo del vestito, la sua mano mentre si trucca.

Le sue parole sono misteriose: “Certo un pochino intimorisce, non si sa a cosa si va incontro—ma qualsiasi cosa accada, non cambierò mai me stessa”. A cosa si riferisce? Quale avventura sta per vivere la Dama torinese?

Chiunque sia l’uomo che deve incontrare, è qualcuno che incuriosisce Gemma: “Mi mette un po’ soggezione il fatto di arrivare con questa valanga di domande, magari mi guarderà un po’ stralunato”.

Gemma Galgani ed il lifting al viso

Pare però che il mistero sia svelatile anche mettendo in gioco un altro fattore: pare che Gemma si sia sottoposta a chirurgia plastica, di recente.

Forse, allora, il misterioso uomo è proprio il chirurgo plastico.

