Appena qualche ora fa è stata diffusa la notizia che anche Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. A confermare la notizia ad AdnKronos è stato Alberto Zangrillo, dottore del leader di Forza Italia. Berlusconi, 83 anni, sarebbe comunque asintomatico e in isolamento. Intanto si è diffusa la notizia che anche i due figli Barbara e Luigi Berlusconi sarebbero positivi e asintomatici.

Le parole di Paolo Berlusconi

“Oggi ha lavorato, sta bene, compatibilmente con il virus che ha preso“, ha raccontato Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, all’AdnKronos. “Sintomi non ne ha, quindi vista la sua costituzione molto forte dovrebbe farcela senza problemi“, ha aggiunto ancora rassicurando sulle sue condizioni di salute, “L’ho sentito assolutamente tranquillo, consapevole che non si sa come lo abbia preso.

D’altronde tutti quelli che lo hanno preso non sanno da dove è arrivato, è nell’ordine delle cose. Abbiamo superato tante cose, superiamo anche questa“. Anche lui ora deve sottoporsi a un nuovo tampone, dopo aver visto il fratello solo il giorno prima: “Noi avevamo già fatto tutti il tampone ho visto mio fratello l’ultima volta ieri, quindi coscienziosamente ci siamo messi in autoisolamento da oggi, per precauzione e per qualche giorno, previo tampone che andremo a fare“.

Il commento di Silvio Berlusconi

Già nella giornata di ieri sono arrivate le prime parole del diretto interessato, Silvio Berlusconi. Mentre era in collegamento web per un’iniziativa di Azzurro Donna, ha voluto dire qualcosa sulla sua positività al Covid: “Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia“. Il leader di Forza Italia si era sottoposto al tampone dopo il soggiorno in Sardegna. Proprio lì ha incontrato anche Flavio Briatore, anche lui risultato positivo al coronavirus.

L’imprenditore aveva fatto visita a Berlusconi nella sua villa in Costa Smeralda del leader azzurro il 12 agosto.

Approfondisci

Coronavirus, dopo Silvio positivi anche Luigi e Barbara Berlusconi

Silvio Berlusconi, tampone dopo l’incontro con Flavio Briatore: il risultato

Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus