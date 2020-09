Gerry Scotti è molto riservato sulla sua vita privata e soprattutto sulla compagna Gabriella Perino. La coppia è stata paparazzata in barca e si è mostrata decisamente rilassata negli ultimi giorni di vacanze. Il conduttore, infatti, tornerà presto in onda e non con pochi impegni: Scotti sarà in onda con ben 3 programmi.

Un settembre impegnativo per Gerry Scotti

Gerry Scotti è uno dei più amati conduttori Mediaset, tanto che l’autunno gli riserva non poche fatiche. Caduta Libera tornerà il 7 settembre e lo stesso Scotti ha raccontato un retroscena poco piacevole sulle registrazioni, che lo hanno visto infortunato.

Il giovedì sarà il turno di Chi vuol essere Milionario?, in onda dal 10 settembre, e Gerry Scotti tornerà poi sul piccolo schermo 2 giorni dopo come giudice di Tú sí que vales insieme a Belén Rodriguez.

Nel frattempo però, il conduttore si è concesso il meritato riposo prima del grande inizio insieme alla compagna Gabriella Perino, con cui è stato immortalato da foto esclusive.

Gerry Scotti e Gabriella Perino: amore in barca

Gerry Scotti è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e poco si sa della compagna Gabriella Perino, lontana dai riflettori.

La coppia è stata recentemente immortalata in barca in Costa Azzurra dal settimanale Chi. Il conduttore e la compagna si sono concessi una gita in gommone, con Scotti evidentemente molto rilassato che prende il sole al largo della splendida location.

Gerry Scotti in barca con la compagna Gabriella Perino

Chi è la compagna di Gerry Scotti

La coppia è insieme dal 2004, dopo la fine del matrimonio tra il conduttore 64enne e Patrizia Grosso. Gerry Scotti e Gabriella Perino si conoscono da anni, da prima che entrambi decidessero di sposare altre persone.

Il conduttore ha avuto un figlio dal matrimonio con Grosso, Edoardo, che sarebbe andato a scuola con la figlia primogenita di Perino, la quale ha avuto anche un altro figlio dal precedente matrimonio.

I due hanno affrontato insieme i rispettivi divorzi: “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli“, ha raccontato il conduttore a Vanity Fair.

Oggi i due sono una coppia inossidabile e dopo che i figli hanno raggiunto la maggiore età nel 2011 hanno deciso di convivere. Una scelta grazie alla quale il conduttore ha ritrovato la serenità domestica dopo il burrascoso divorzio.

