Ci sono nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, l’ex Premier e leader di Forza Italia lo scorso 3 settembre era risultato positivo al Covid-19 e successivamente ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano, pochi giorni dopo le dimissioni di Flavio Briatore.

Berlusconi è ricoverato per una polmonite bilaterale è in buone condizioni. Il San Raffaele ha deciso di comunicare tutti gli aggiornamenti sul suo stato di salute tramite bollettini ufficiali.

Le condizioni di Silvio Berlusconi

Si legge sul bollettino: “Il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, rende noto che le condizioni cliniche del paziente Silvio Berlusconi permangono stabili”.

“Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo”.

La furia di Marina Berlusconi

L’annuncio della positività e del ricovero di Silvio Berlusconi ha scatenato una vera e propria caccia all’untore e polemiche che si sono acuite soprattutto a seguito del leggero peggioramento delle condizioni del leader di Forza Italia. Nella giornata di venerdì, a rompere il silenzio, è stata Barbara Berlusconi furiosa per essere stata accusata di aver contagiato il padre.

“Penso sia disumano” ha tuonato, “La caccia all’untore è una cosa da medioevo, e la trovo umanamente inaccettabile oltre che scientificamente indimostrabile”.

Alle parole di Barbara sono seguite quelle di Marina, furiosa anche lei con i media che si sono accaniti sulle condizioni del padre e sulla famiglia: “Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni.

Giorni segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al ‘colpevole’ che lascia davvero sconcertati”, ha comunicato tramite una nota stampa.

L’accusa: sentimenti calpestati

La nota della Presidente di Fininvest prosegue con toni sempre più duri: “Per quanto mi riguarda, mi vedo attributi solo pensieri che non ho mai avuto e accuse che non mi sono mai sognata di formulare, ma addirittura parole e giudizi che non avrei mai avuto motivo di pronunciare”.

“Sarò un’ingenua, ma non riesco a rassegnarmi nel vedere così calpestati i sentimenti di familiari, amici veri, collaboratori leali.

Oltre, naturalmente, all’impegno dei medici che stanno seguendo come sempre mio padre con grande professionalità e umanità e che ci tengo ancora una volta a ringraziare“.

