Torna sui social con un video l’imprenditore italiano Flavio Briatore, da pochi giorni dimesso dopo il suo ricovero al San Raffaele di Milano. Risultato positivo al tampone per il Coronavirus, tante sono state le dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti quante sono state le più stroncanti critiche. Anche in occasione del suo ritorno sui social dove si definisce “super in forma“ e “pronto per ripartire“, non mancano le più severe accuse nei suoi confronti che ormai si trascinano da settimane dopo il caso “Billionaire”.

Flavio Briatore, il video-ritorno su Instagram: “Sto bene“

“Ciao amici non sono sparito, eccomi qua – esordisce sui social con voce squillante Flavio Briatore, in evidente ripresa dopo i giorni di ricovero trascorsi in ospedale – Sto bene e vi ringrazio per i tanti messaggi d’affetto che ho ricevuto in questi giorni.

Io continuo il mio isolamento e speriamo che finisca il prima possibile. Ho voglia di ricominciare ma nel frattempo sono occupato. Stiamo monitorando tutto quello che succede, il tempo passa abbastanza velocemente“.

Flavio Briatore, esattamente come il leader politico di Forza Italia Silvio Berlusconi, anche lui ricoverato a 84 anni al San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale tipicamente legata al Coronavirus, al cui tampone è risultato positivo, è stato curato dal professor Alberto Zangrillo al quale rivolge parole di stima: “Sono nelle mani del professor Zangrillo che non solo è bravo, di più!

Per cui sto bene, mi vedete bene, in super forma e pronto per ripartire. Dobbiamo ripartire. [..] Anche questa passerà, ne sono passate tante e anche questa passerà, l’importante è sempre avere voglia di andare avanti e fermarsi mai, non ci fermeremo mai“.

La polemica avanza inesorabile: “Aspettiamo le tue scuse“

Come dicevamo però, numerose le critiche che continuano a fossilizzarsi su Briatore reduce dal caso “Billionaire” che continua a far discutere alla luce dell’altissimo numero di contagi registrati nel rinomato locale di Porto Cervo. “E tutte le cagate che dicevi sul tuo locale che era sicuro???“; “Oggi nessun insulto al sindaco di Arzachena? Che figura di mer*a che hai fatto… mamma mia“; “Buona guarigione aspettiamo le scuse per le tue dichiarazioni precedenti .. al sindaco di Arzachena… e alla Sardegna“.

Alcune critiche, frammentate da numerosi messaggi d’affetto, si articolano su più punti: “Invece dovresti fermarti un po’ caro Briatore, e fermare tutto quel macello che hai combinato nel tuo locale. Se tu avessi mostrato più attenzione non aprendo proprio la tua discoteca avresti dimostrato la tua intelligenza anche imprenditoriale che non significa solo fare soldi ma mandare messaggi positivi ai giovani. Io per esempio ti avrei apprezzato ancora di più“.

