Con l’arrivo del 7 settembre, fatidica data in cui sono tornate in onda numerose trasmissioni destinate a tenere compagnia al pubblico fino alla fine di maggio, è tornato anche il dating show più longevo d’Italia e tra le trasmissioni di Maria De Filippi più seguite in assoluto: Uomini e Donne. Dallo studio al volto di Gemma Galgani, tutto è rinnovato e molto anche per dovere e rispetto nei confronti della salute alla luce dell’epidemia di Coronavirus. Qualcosa però manca, o meglio, qualcuno: in molti hanno fatto notare l’assenza di una delle dame del Trono Over, tra le principali protagoniste del programma: Barbara De Santi.

Dietro la sua assenza però, ci sarebbe un retroscena.

Barbara De Santi, la grande assenza del Trono Over

Tutto torna, ma qualcuno a volte se ne va. Sembra infatti che Barbara De Santi, una delle dame più celebri del Trono Over di Maria De Filippi, abbia infatti scelto di chiudere definitivamente la sua esperienza nel dating show per dedicarsi a tutt’altro. Osservando la prima puntata di Uomini e Donne, tantissimi hanno notato la sua assenza domandandosi quale sia il motivo che l’abbia spinta ben oltre le telecamere di Canale 5.

Il retroscena su Donna Pamela

E proprio qui, di fronte a questa domanda, poche indagini sono bastate per far spuntare quello che sembra essere un succulento retroscena. Pare infatti che dietro all’assenza della De Santi ci sia nientemeno che un personaggio molto noto al gossip, specialmente quello di Mediaset, Pamela Perricciolo, anche meglio nota come Donna Pamela. Tutti la ricorderanno legata al nome di altre due donne, quello di Pamela Prati e Eliana Michelazzo, le 3 punte di cristallo di quello che è stato ribattezzato essere il Prati – gate, l’indimenticabile caso del matrimonio fantasma tra la Prati e il fantomatico Mark Caltagirone.

Chiusa la porta del U&D, aperto il portone degli affari?

Come si può notare dal profilo Instagram della De Santi pare infatti che l’ex di Uomini e Donne abbia intrapreso una carriera all’interno della Dreaming Management, l’agenzia di Pamela Perricciolo. Come riportato da Today che riprende quanto dichiarato dalla Perricciolo stessa a Visto, la collaborazione tra le due sarebbe nata successivamente al loro legame d’amicizia: “Barbara De Santi, nota per Uomini e Donne, a capo di una delle sedi, mi conosce da prima del Prati-gate, mi ha creduta sempre.

Amiche prima di tutto“.

L’ultimo post di Barbara De Santi su Instagram dove appare anche il commento di Pamela Perricciolo. Fonte: Instagram

E proprio al di sotto dell’ultimo post Instagram della De Santi che annuncia di aver chiuso una porta (quella di Uomini e Donne?) per aprire un portone (quello della Dreaming Management?), appare il commento della Perricciolo: “Meriti il meglio amica mia … e son felice per te … per il portone che stai aprendo“.

E non manca nemmeno il commento dell’agenzia stessa: “Avanti tutta“.

