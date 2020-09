Qualcosa è già iniziato e invece qualcosa ancora deve vedere la prima messa in onda. Dalla Rai a Mediaset, con l’arrivo della seconda di settimana di settembre ritornano a far compagnia al pubblico a casa i grandi programmi televisivi destinati a durare fino al prossimo giugno. Dalle trasmissioni di Barbara d’Urso a quelli di Eleonora Daniele, quando incominciano e cosa incomincia in tv: la nuova stagione 2020-2021 tra slittamenti e cambi repentini.

Rai e Mediaset: motori accesi dal 7 settembre con Daniele, d’Urso e De Filippi

Iniziamo col parlare di quello che ha già visto la luce di una nuova stagione: molti dei programmi più attesi per tutta l’estate sono infatti già tornati all’attacco con l’arrivo della fatidica data, il 7 settembre.

Da lunedì sono tornate in prima televisiva i cavalli di battaglia delle reti, le donne che trainano lo share tutto l’anno: si va da Eleonora Daniele, tornata la mattina con il suo Storie Italiane a Federica Panicucci, nuovamente a Mattino Cinque in coppia col novello sposo Francesco Vecchi.

I grandi classici tornati il 7 settembre

Già tornata operativa anche Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio Cinque, il programma di attualità e intrattenimento pomeridiano di Mediaset anticipato dalla messa in onda del dating show più longevo della tv, Uomini e Donne di Maria De Filippi che ha rinnovato lo studio tanto quanto Gemma Galgani ha rinnovato il suo look grazie ad un bel rifinito lifting.

Da Uomini e Donne a La Vita in Diretta

Debutto già alla spalle anche per la coppia formata da Monica Giandotti e Marco Frittella, la “nuova coppia televisiva” per la prima volta al timone di Unomattina, in onda dal 7 settembre dalle 6.45 su Rai1.

Buona la prima, dallo scorso lunedì, anche per Serena Bortone che si trascina la forte eredità lasciatale da Caterina Balivo alla quale è subentrata nella fascia oraria con un nuovo programma, Oggi è un Altro Giorno.

All’appello, sempre il 7 settembre, non è mancato nemmeno Alberto Matano al timone de La vita in diretta. Una conduzione, la sua, questa volta in solitaria dopo gli screzi con l’ex collega Lorella Cuccarini.

Dal 14 al 10 settembre: Bruno Vespa e Gerry Scotti in pole

Per Bruno Vespa si attende invece martedì 8 settembre ed è difficile immaginarlo ad un programma diverso dal grande classico Porta a Porta, puntualmente in onda dalle 23:20.

Pronto a tornare, per la quindicesima volta, anche i quiz più amato della televisione italiana: Chi Vuol Essere Milionario?. La prima è prevista per il prossimo 10 settembre e ovviamente non mancherà Gerry Scotti alla conduzione.

Sabato 12 e domenica 13 settembre: via con Toffanin, Liorni, Venier e ancora d’Urso

Grandi aspettative invece per quanto riguarda il sabato: mentre su Canale 5, navigatissima, tornerà l’abile Silvia Toffanin con il suo Verissimo, dall’altra parte tenterà la scalata al successo Marco Liorni, vincitore uscente della passata stagione con il suo ItaliaSì!

, in onda da sabato 12 settembre. E sempre il 12, la sera però, è destinato a tornare un altro piccolo capolavoro made in Maria De Filippi, Tu si que Vales.

Tutto è pronto anche per la grande “bagarre” della domenica pomeriggio, una partita che si sa, non può che avere due “antagoniste”: Mara Venier, pronta a tornare il 13 settembre con Domenica In e Barbara d’Urso con la sua Domenica Live. Ovviamente, da brava stacanovista, l’appuntamento pomeridiano non sarà il solo: Barbara d’Urso raddoppia fin da subito e domenica sera, 13 settembre, è pronta a tornare anche con una nuova edizione di Live – Non è la d’Urso.

L’eterno ritorno de Il Grande Fratello e Temptation Island

Via, dal prossimo 14 settembre, con la nuova edizione de I Fatti Vostri condotto da Samanta Togni al fianco di Giancarlo Magalli. La verità però è che probabilmente il 14 settembre non si attenderà altro che la sera per il via, ufficiale: si apriranno infatti le danze del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, il reality show con un cast stellare e due opinionisti piccantissimi come Pupo e Antonella Elia.

Bisogna attendere ancora un po’ invece per il ritorno di Carlo Conti che non si farà vedere sul piccolo schermo prima del prossimo 18 settembre, data 0 della nuova stagione di Tale e Quale Show.

Salvo nuovi colpi di scena, come già è successo, torna il 16 settembre a grandissima richiesta una nuova edizione non vip di Temptation Island condotta non da Filippo Bisciglia ma da Alessia Marcuzzi.

Da Ballando con le Stelle a Che Tempo che Fa

Non c’è pace invece per Milly Carlucci che già doveva aver tirato su dal fondale il tesoro agli inizi di settembre.

Purtroppo però, a causa dell’emergenza Coronavirus e di alcuni partecipanti risultati positivi, il suo Ballando con le Stelle ha dovuto fare i contini con un ritardo in scaletta, posticipato al prossimo 19 settembre salvo nuovi imprevisti. Temporeggia la nuova edizione di Linea Verde, pronto a ritornare domenica 20 settembre con a capo la coppia formata da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Imperituro, torna il 27 settembre il grande appuntamento con Che Tempo Che Fa, il noto e celebre talk show di Fabio Fazio che anche quest’anno è pronto a tenere a bada l’irriverenza schietta di Luciana Littizzetto, sua fida compagna d’avventure.

La nuova avventura di Antonella Clerici

Forte l’attesa invece per Antonella Clerici che dopo un po’ di tram-tram è finalmente pronta a rimettere le mani sulla sua fascia oraria preferita. Suo lo spazio prima destinato a La Prova del Cuoco che occuperà con un cooking show nuovo di trinca dal prossimo 28 settembre, É sempre mezzogiorno. E sempre il 28 tornerà il più classico quiz show proposto da Viale Mazzini, L’Eredità, ora in mano a Flavio Insinna. Tempi incerti per Bianca Guaccero che ancora non sa bene quando andrà in onda: per il suo Detto Fatto bisognerà prima attendere la fine del Giro d’Italia.