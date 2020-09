Tante, tantissime le voci che si sono rincorse una dopo l’altra non appena si ha avuto notizia di quella che sembrava essere la definitiva rottura tra Cecilia Rodriguez, la piccola sorellina di Belén, e Ignazio Moser, insieme dai tempi del Grande Fratello Vip. Proprio come per la sorella però, auspicando un fine leggermente diverso, anche per Cechu e Ignazio è tempo di riavvicinamento.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati insieme?

Si sono spese parole su parole sulla fine della relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e sono stati plurimi i flirt affibbiati a lui, da Diletta Leotta ad Anna Safroncik.

Un vero e proprio Guerra e Pace di pure illazioni che hanno avuto inizio dalla litigata in discoteca tra i due a Porto Cervo, dopo la quale si sarebbero giurati “mai più”, come due acerrimi nemici.

La foto pubblicata da Cecilia Rodriguez tra i monti

Come ogni bella storia a lieto fine e succulenta di dettagli che risultano poi essere solamente aria fritta in un mare di gossip, anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si parla di riavvicinamento.

Foto galeotte dei due insieme ancora non ce ne sono ma sono innumerevoli gli indizi sparpagliati sui social che farebbero presupporre il ritorno di fiamma dopo una separazione lampo. Pare infatti che dal red carpet di Venezia al Trentino la strada sia stata brevissima per la Rodriguez che ha recentemente postato foto proprio dalle care montagne.

Cecilia Rodriguez, dopo Venezia, vola tra i monti di Moser? Fonte: Instagram

“Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle ajajaajaj ajajajaj“, scrive Cecilia sui social facendo presupporre che si tratti proprio delle cosiddette “farfalle allo stomaco”, ritrovate al fianco di Moser?

Tutto farebbe dire: sì, certamente.

