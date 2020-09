Continuano ad essere costantemente sopra i mille i nuovi casi di contagio di Coronavirus in Italia, un numero che non accenna a diminuire ormai da settimane come viene documentato nel bollettino della Protezione Civile.

Tutti gli ultimi aggiornamenti su contagi, vittime e guariti in Italia nel bollettino dell’8 settembre.

Coronavirus, Italia: 1.370 nuovi casi di contagio

Ieri i nuovi casi di Covid-19 erano 1.108, leggermente meno rispetto a domenica, ma oggi il numero torna a salire: sono 1.370 i casi di Coronavirus registrati oggi in Italia. Di questo numero totale, guardando la partizione dei casi regione per regione, il numero più alto è stato registrato in Lombardia dove i casi oggi sono 271, seguita ancora dalla Campania con 249 nuovi casi, la stessa regione dove ieri si era registrato un importante picco.

143 pazienti in terapia intensiva, oltre 33mila positivi in Italia

33.789 le persone attualmente positive al Covid in Italia cui 31.886 in isolamento domiciliare, 143 in terapia intensiva e 1.760 ricoverati in ospedale con sintomi manifesti. Sempre alto il numero delle persone che hanno contratto il virus e che sono guarite: 210.801 in tutto con l’incremento di 563 casi in data odierna, 8 settembre.

Anche oggi però è doveroso parlare di vittime: 10 i morti registrati oggi per Coronavirus per un totale di decessi pari a 35.563 solamente in Italia.

Nuovo Dpcm: cosa cambia ora

Prorogate ieri, con la firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al fondo di un nuovo Dpcm, tutte le misure di sicurezza già vigenti quali l’uso della mascherina e l’obbligo del distanziamento sociale fino al venturo 7 ottobre. Nessuna sostanziale novità per quanto riguarda i ricongiungimenti se non quello che tocca da vicino le persone legate da un affetto stabile provenienti da territori “off limits” proprio per motivi di sicurezza e prudenza nei confronti della salute pubblica.

