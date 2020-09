Inizia il conto alla rovescia per la quinta e spumeggiante edizione del Grande Fratello Vip, le luci nella Casa si riaccenderanno il prossimo 14 settembre e il cast sta ultimando i preparativi per entrare.

In queste ore di fibrillazione e attesa a parlare è colui che sarà nuovamente al timone del programma, Alfonso Signorini, che ha svelato retroscena interessanti, tra rinunce dell’ultimo minuto e chi, secondo lui, sarebbe stato un concorrente ideale.

Due Vip hanno detto no al Grande Fratello

Alfonso Signorini, giocando in casa, ha svelato su CHI i due vip che hanno dovuto rinunciare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Si tratta di Andrea Iannone e di Giulio Berruti, entrambi erano in trattative, anzi era praticamente cosa fatta, quando all’ultimo hanno fatto entrambi un passo indietro. Il motivo? “Andrea Iannone aveva praticamente firmato. Ma siccome è in attesa di una sentenza disciplinare, slittata al 15 ottobre, non è nelle condizioni di partecipare”.

Mentre per quanto riguarda l’attore, Signorini ha detto: “Avevo parlato a lungo con lui e con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui era, in effetti, impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale che, però, aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbe dovuto riprenderle a gennaio.

All’ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania, dunque…”

Anche Can Yaman era in lizza

Sono tanti i nomi famosi che alla fine hanno rinunciato all’esperienza del Grande Fratello Vi tra questi spuntano ad esempio Morgan e Asia Argento, Gabriel Garko, Giuliana De Sio, Maria Teresa e Cristina Buccino, Michela Quattrociocche, Eva Grimaldi e…. Can Yaman.

Secondo alcune voci, il protagonista di Day Dreamer- Le ali del sogno, che tanto sta facendo sospirare le fan della serie ad ogni puntata, fosse in trattativa ma alla fine non è stato possibile trovare un accordo.

Matteo Salvini concorrente ideale

Nel raccontare il suo Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non ha nascosto che, nel suo immaginario, un concorrente ideale sarebbe Matteo Salvini. Ecco cos’ha detto sul leader della Lega: “A parte che è un fan del Gf Vip, nella scorsa edizione ci siamo scritti molti messaggi, nella Casa sarebbe divisivo e particolare”.

Cosa aspettarsi dal prossimo GF Vip?

Il cast della quinta edizione del GF Vip si prospetta ricco di sorprese, su questo Signorini non ha dubbi, affermando di aspettarsi grandi cose soprattutto da personaggi “scomodi” come Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi e Flavia Vento: “Sono personalità spiccate. (…) La casa si prospetta come una polveriera”.

A questo punto dunque, non resta che aspettare l’accensione della miccia il prossimo 14 settembre.

