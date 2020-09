Prende finalmente il via la nuova edizione di Ballando con le stelle, dopo i grandi dubbi, le difficoltà e le incertezze che hanno animato la vigilia. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, i protagonisti dello show hanno rivelato le novità di questa stagione.

Si parte dal nome d’eccezione del primo “ballerino per una notte”: Massimiliano Allegri, compagno di Ambra Angiolini. L’ex allenatore della Juventus è solo l’ultimo di una lunghissima serie di allenatori e calciatori che si sono esibiti in passato sul palco di Rai 1.

Massimiliano Allegri primo “ballerino per una notte”

È stato Paolo Belli, insieme a Milly Carlucci, a rendere ufficiale la partecipazione dell’ex tecnico bianconero.

“Ballerino per una notte Massimiliano Allegri, sono felicissimo – ha detto il conduttore – continua questa bella striscia di allenatori e calciatori”. In effetti il rapporto tra Ballando con le stelle e il mondo del calcio è di lunga data.

Inaugurato da Diego Armando Maradona nella seconda edizione, è poi proseguito negli anni successivi con moltissimi nomi illustri: da Christian Panucci e Paolo Rossi fino a Gianluca Zambrotta e Antonio Cabrini, passando per Bobo Vieri e Gianni Rivera.

Più recentemente hanno partecipato come ballerini per una notte anche l’attuale tecnico della nazionale Roberto Mancini, nel 2017, e Gabriel Batistuta e Alessandro Del Piero, nell’ultima edizione del 2019.

Il rischio di non andare in onda

La prima puntata rappresenterà un nuovo inizio per il dance show di Rai 1, in un’annata davvero molto difficile. Il programma era originariamente previsto per lo scorso marzo, ma è stato rinviato in autunno a causa dell’emergenza Covid-19. Nelle scorse settimane due casi di contagio, quelli del ballerino Samuel Peron e del concorrente Daniele Scardina, hanno costretto la produzione a posticipare ulteriormente la data di partenza, dal 12 al 19 settembre.

Questa situazione di costante incertezza, in cui si è rischiato seriamente di non andare più in onda, è stata sottolineata anche da Milly Carlucci. “È una cosa che non auguro neanche al mio peggior nemico – ha dichiarato durante la conferenza stampa – abbiamo rischiato di non fare la prima puntata, abbiamo visto una situazione drammatica e ne siamo venuti fuori”.

Manca pochissimo a #BallandoConLeStelle 🌟Pronti a scoprire tutte le novità di questa edizione?L'appuntamento è SABATO #19settembre dalle 20.35 su #Rai1💥Milly Carlucci Pubblicato da Ballando con le stelle su Giovedì 17 settembre 2020

