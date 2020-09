L’avventura nella Casa più spiata d’Italia non è iniziata nel migliore dei modi per Tommaso Zorzi. Il 25enne, poco dopo l’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è stato costretto ad allontanarsi dal resto dei concorrenti per sottoporsi ad una serie di controlli medici, in quanto la sua temperatura corporea era molto alta. Dopo aver ricevuto i risultati dei controlli medici, che hanno dato esito negativo al Coronavirus, l’influencer ha raccontato la “traumatica” esperienza che ha vissuto il giorno in cui si è recato in ospedale.

Il traumatico viaggio verso l’ospedale

“Io continuo a non sentirmi bene” ha raccontato Tommaso ai suoi compagni di avventura.

“Forse la febbre non mi è del tutto passata, non lo so” ha aggiunto il concorrente. L’influencer, che vanta quasi un milione di followers su Instagram, ha poi ricordato i momenti vissuti pochi giorni fa, quando, avvertendo dei brividi di freddo ed avendo la febbre alta, si è recato in ospedale per sottoporsi a tutti i controlli del caso, per assicurarsi di non essere positivo al Coronavirus. “L’altro giorno per me è stato un vero e proprio trauma, mi hanno traumatizzato” ha raccontato Zorzi, e ha aggiunto: “Mi hanno portato con le sirene spiegate in ambulanza perché avevo la febbre“.

Fortunatamente, nel giro di poche ore la terribile situazione si è risolta nel migliore dei modi e Tommaso ha potuto fare rientro nella Casa del Grande Fratello.

Tommaso Zorzi ipocondriaco: “Sento i sintomi del Covid“

Secondo quanto è stato diffuso da diverse fonti, il 25enne, poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, aveva rivelato a TvBlog di essere ipocondriaco: “Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip.

Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il reality. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori“.

