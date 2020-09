Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e subito arriva un chiarimento sullo stato di salute di Tommaso Zorzi. Il giovane influencer ha più volte accusato problemi di salute che l’hanno costretto ad abbandonare momentaneamente la Casa. Stasera il ragazzo fa chiarezza e, con un pizzico di ironia, dichiara: “Sono sotto paracetamolo e non morirò“.

Tommaso Zorzi, troppi problemi di salute: la verità dell’influencer

Hanno fatto parecchio preoccupare le attuali condizioni di salute di Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip. Il giovane influencer, seguitissimo dai ragazzi, ha avuto diversi problemi di salute che l’hanno costretto a due repentini e momentanei ritiri.

Il primo è avvenuto diversi giorni fa, quando un’ambulanza a sirene spiegate ha dovuto portarlo in ospedale per alcuni accertamenti medici. Il secondo temporaneo ritiro, che ha fatto maggiormente preoccupare, è avvenuto nelle ultime ore. La temperatura corporea del ragazzo era altissima e per questo motivo è stato costretto a sottoporsi ad ulteriori controlli. Tanta l’incertezza sulle sue reali condizioni di salute, che hanno subito questi alti e bassi repentini che hanno fatto parecchio preoccupare.

La rivelazione del ragazzo: “Ho uno pneumococco“

Nella diretta di stasera, in apertura di puntata, Tommaso Zorzi ha voluto fare chiarezza, informando Alfonso Signorini ed il pubblico a casa su come stanno realmente le cose.

Il ragazzo con grande trasparenza ha rivelato: “Una volta per tutte chiariamo questa cosa: non sono stato bene, ho uno pneumococco, abbiamo sbagliato il primo ciclo di antibiotici. Sono sotto paracetamolo e non morirò“. Un pizzico di ironia nel finale che lascia trasparire tranquillità nelle sue parole, nonostante abbia lasciato con il fiato sospeso i suoi numerosi followers e il pubblico del reality”.

