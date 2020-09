Continua a destare stupore e profonda amarezza la vicenda accaduta nella notte di oggi a Rivara Canavese, dove un padre ha ucciso il figlio di 11 anni e poi si è suicidato. Prima del gesto estremo, ha lasciato un messaggio d’addio alla moglie, in qualche modo incolpandola dell’omicidio del figlio. Sulla vicenda si è espressa anche la madre del 47enne operaio, che non nasconde i problemi del figlio.

Uccide il figlio e si suicida: il messaggio su Facebook

Solo tre mesi fa, l’Italia si stringeva attorno alla tragedia dei gemelli uccisi dal padre a Margno.

Ora, un altro caso simile: un padre che compie il più innaturale dei gesti e uccide il proprio figlio, per poi togliersi la vita. Nel caso del 47enne di Rivara Canavese e del figlio Andrea, ad alimentare il senso tragico c’è la “lettera”, il post che l’uomo ha scritto alla moglie, per “spiegare” il perché abbia sparato al figlio.

“Mi hai ripagato con questo distacco nel momento più brutto della mia vita. Potrai separare i nostri corpi ma non le nostre anime perché saranno sempre l’una accanto all’altra” ha scritto.

E ancora: “Io e Andrea non potevamo stare distanti nemmeno per un secondo“. Poi l’omicidio del figlio.

Le parole della madre del 47enne

Nel pomeriggio, erano arrivate già le parole della moglie dell’uomo e madre del bambino, quella Iris accusata di essere la causa del omicidio del figlio. “Vigliacco… Ha dato colpe a me di cose che lui non era in grado di affrontare” ha detto lei. Una versione che sembra trovare in parte il supporto della madre del 47enne, Fernanda, intervistata da NewsMediaset.

Ai microfoni, la donna ha detto: “Non ha mai detto ‘voglio farla finita’.

Diceva che era stufo di questa vita, son da solo, ma non ha mai detto ‘voglio farla finita“. Quindi riprende il discorso sulla moglie: “Si era separato un anno e mezzo fa, e da allora non è stato più lui. È andato in depressione, si stava curando, andava dalla psichiatra, però non è mai più uscito da questo tunnel“. E sul nipote strappato alla vita, chiosa: “Amava talmente tanto il figlio da portarselo con lui“.

Approfondisci

Spara al figlio di 11 anni e poi si toglie la vita

Spara al figlio di 11 anni e poi si toglie la vita: le prime parole della madre